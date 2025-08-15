Floristas Modestas Vasiliauskas bokso mėgėjai iš Ukrainos sukūrė suknelę iš ypatingų gėlių: sunku atitraukti akis

„Su ja susipažinome Kaune, bokso treniruočių salėje. Išsikalbėjome apie karą, žmones, kurie gina savo tėvynę. Kristina yra vos aštuoniolikos metų, bet jau patyrė tai, ko niekam nelinkėtume. Todėl šįsyk kurdamas suknelę norėjau ir jai, ir aplinkiniams padovanoti glėbį teigiamų emocijų bei kartu priminti, jog gyvenimas yra toks pat brangus bei trapus kaip gėlės žiedas“, – pasakojo žinomas Lietuvos rekordų autorius.
Suknelė gimė iš rykštenės, gubojos bei kultūrinės vandens lelijos žiedų. Pasak M. Vasiliausko, projektui jų sunaudota tūkstančiai, rašoma pranešime spaudai.
Kristina Bardetskaja nesuabejojo floristo pasiūlymu tapti modeliu – mergina sako, kad ši patirtis liks prisiminimu visam gyvenimui. Jos namai – Vinnytsia srityje Ukrainoje, kur šiuo metu gyvena visa šeima, pasirinkusi karo metu likti tėvynėje. Kas kelis mėnesius Kristina atvyksta paviešėti į Lietuvą pas tetą ir dėdę. Gimtinėje ji studijuoja, lanko lengvosios atletikos treniruotes, o viešėdama Kaune mielai užsuka į bokso salę.
„Man tai ne šiaip meninis projektas – jis virto tiltu tarp dviejų šalių ir dviejų istorijų. Trapus gėlių žiedų grožis čia tarsi persipynė su jaunos merginos stiprybe, primindamas, kad net sunkiausiomis akimirkomis žmogiška šiluma išlieka svarbiausi“, – sakė M. Vasiliauskas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!