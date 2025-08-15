Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Floristas Modestas Vasiliauskas bokso mėgėjai iš Ukrainos sukūrė suknelę iš ypatingų gėlių: sunku atitraukti akis

2025-08-15 17:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-15 17:30

Floristas Modestas Vasiliauskas vėl stebina savo kūryba – šįkart Kaune, lietuviškas tradicijas puoselėjančiame restorane „Bernelių užeiga“, jis pristatė gyvų gėlių suknelę, skirtą bokso ir lengvosios atletikos mėgėjai iš Ukrainos.

Floristas Modestas Vasiliauskas gėlių žiedais papuošė boksininkę Kristiną Bardeckają simbolizuojančią deivę Žemyną (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

Floristas Modestas Vasiliauskas vėl stebina savo kūryba – šįkart Kaune, lietuviškas tradicijas puoselėjančiame restorane „Bernelių užeiga", jis pristatė gyvų gėlių suknelę, skirtą bokso ir lengvosios atletikos mėgėjai iš Ukrainos.

2

„Su ja susipažinome Kaune, bokso treniruočių salėje. Išsikalbėjome apie karą, žmones, kurie gina savo tėvynę. Kristina yra vos aštuoniolikos metų, bet jau patyrė tai, ko niekam nelinkėtume. Todėl šįsyk kurdamas suknelę norėjau ir jai, ir aplinkiniams padovanoti glėbį teigiamų emocijų bei kartu priminti, jog gyvenimas yra toks pat brangus bei trapus kaip gėlės žiedas“, – pasakojo žinomas Lietuvos rekordų autorius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Suknelė gimė iš rykštenės, gubojos bei kultūrinės vandens lelijos žiedų. Pasak M. Vasiliausko, projektui jų sunaudota tūkstančiai, rašoma pranešime spaudai.

Kristina Bardetskaja nesuabejojo floristo pasiūlymu tapti modeliu – mergina sako, kad ši patirtis liks prisiminimu visam gyvenimui. Jos namai – Vinnytsia srityje Ukrainoje, kur šiuo metu gyvena visa šeima, pasirinkusi karo metu likti tėvynėje. Kas kelis mėnesius Kristina atvyksta paviešėti į Lietuvą pas tetą ir dėdę. Gimtinėje ji studijuoja, lanko lengvosios atletikos treniruotes, o viešėdama Kaune mielai užsuka į bokso salę.

„Man tai ne šiaip meninis projektas – jis virto tiltu tarp dviejų šalių ir dviejų istorijų. Trapus gėlių žiedų grožis čia tarsi persipynė su jaunos merginos stiprybe, primindamas, kad net sunkiausiomis akimirkomis žmogiška šiluma išlieka svarbiausi“, – sakė M. Vasiliauskas.

