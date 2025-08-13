48-erių Ramunė Klivečkienė aplinkinius stebina pritrenkiančia išvaizda: atskleidė, kur slypi paslaptis

Naujienų portalui tv3.lt Ramunė Klivečkienė atvirai prakalbo apie grožį, kasdienybę su vyru bei geros savijautos receptą.
Grožis bei sveika gyvensena
Kalbėdama apie grožį, Ramunė atviravo, jog stiliaus pojūtį jautė dar nuo jaunystės.
„Grožis yra ne tik išorinis, bet ir vidinis. Deja, tai retai suderinami dalykai. Turiu įgimtą Dievo dovaną matyti grožį kitaip, manau tai paveldėjau iš babytės. Deja, tai ką atsinešiau, supratau gerokai po 40-ties. Pažvelgus į savo praeities nuotraukas, aš dabar drąsiai galiu pasakyti, kad visada draugavau su geru skoniu ir estetiniu suvokimu. Juk nebuvo interneto, madingų drabužių parduotuvių, o pažvelgus į nuotraukas galėčiau ir šiandien taip apsivilkusi eiti.
Siuvausi pas siuvėjas, ieškojau rūbų dėvėtų rūbų parduotuvėse, turguose ir žinoma mezgiau, nes įsigyti nebuvo galimybės. Grožis man reiškia daug! Pirmiausia tai gera savijauta. Kai pati jautiesi gerai, tuomet spinduliuoji meilę ir ramybę savo aplinkai“, – pasakojo ji.
Paklausta, kas padeda jaustis gerai, Ramunė sakė, jog stebuklų nėra – svarbiausia judėjimas bei saikas.
„Turime du šunis. Mūsų rytas prasideda nuo ėjimo. Su vyru ryte nueiname 5 km ir vakare taip pat 5 km. Susidėliojame dienos planus, pasikalbame ir pradedame dieną. Dušas, lengvas makiažas, sveikas maistas (vengiu angliavandenių) ir vanduo.
Grožio procedūrų aš nemėgstu. Einu ten sukandusi dantis, nes žinau, kad reikia. Mūsų namuose nevartojamas alkoholis kasdienybėje. Nesame per 23 bendro gyvenimo metus, dviese, namuose įsipylę vyno taurės. Tai taip pat yra geros savijautos receptas. Alkoholį vartojame tik per dideles šventes. Vengiu cukraus. Tortas tai šventė! Bet mūsų visuomenė tai pamiršo.
Šventės turi pasibaigti! Mėgstu pabadauti, vengiu maisto papildų, kurių pilnas internetas. Ir savo sekėjas raginu jų atsisakyti! Vakarais megzdama geriu žolelių arbatas, pvz. medetkų, kuri labai sveika būtent moterims“, – atvirai kalbėjo pašnekovė.
Pasiteiravus, ar yra kokia nors viena grožio paslaptis, kurią atrado tik per pastaruosius metus, pašnekovė neslėpė:
„Manau injekcijos, kurias pradėjau leistis tik po 40-ties. Jos turi būti atliekamos tik plastikos chirurgų, gydytojų. Vieną kartą metuose aš ten taip pat apsilankau ir to neslepiu.“
Tiesa, R. Klivečkienė taip pat jau daugelį metų naudoja pamėgtą grožio produktą ir nesiruošia jo keisti.
„15 metų naudoju tą patį blakstienų japonišką tušą. Esu prisirišusi prie savo pamėgtų kosmetikos priemonių. Ir jau 13 metų draugauju su Karolina – geriausia makiažo meistre Lietuvoje, kuri yra mano mokytoja ir neleidžia man sustoti laike“, – sakė ji.
Pašnekovė taip pat skiria dėmesio ir savo vidinei būsenai, todėl turi ir pamėgtą meditacijos metodą – mezgimą: „Mezgu daug nuo 13 metų. Megzti išmokė mama. Turiu savo mezgimo kambarį, kuriame būnu viena. Tai pati aukščiausia meditacijos forma. Šunys yra mūsų sportas.“
Tęsdama pasakojimą apie pasitikėjimą savimi ir stiliaus talismaną, Ramunė atskleidė, koks drabužis jai suteikia pasitikėjimo.
„Daugiausiai pasitikėjimo savimi man suteikia patogūs rūbai. Turiu jaustis gerai. Didžiuojuosi savimi, kai vilkiu savo megztą kašmyro megztuką. Mano stiliaus talismanai – Šarūnės Vaitkutės gaminti aukso papuošalai. Jų nenusiimu niekada. Esu ištikima Šarūnės dirbiniams jau 23 metus“, – sakė ji.
Moterų didžiausia klaida
Neretai Ramunė socialiniame tinkle dalijasi vertingais patarimais stiliaus klausimais. Pasiteiravus, kokią didžiausią klaidą daro moterys, pašnekovė pabrėžė vieną dalyką:
„Pati didžiausia klaida, kurią daro moterys yra saiko praradimas! Visame kame – mityboje ir alkoholio vartojime, ir rūbų derinime. Kai prarandi saiką – prarandi protą ir visuomet atrodai kvailai.“
Pasiteiravus, ar egzistuoja tam tikram moters amžiui skirta mada, Ramunė buvo atvira.
„Mes, moterys, visada jaunos, nesvarbu kiek mums metų! Pvz. mano 16-metė dukra nešioja mano rūbus, o aš jos. Svarbu savęs nedarkyti. Jeigu turite kūno vietų, kurias jau reiktų pridengti, pridenkite. Rodykite tai, ką turite gražiausio! Pvz. putlesnė moteris visada gali didžiuotis savo tobula dekoltė zona arba gražiais, išpuosėlėtais plaukais. Visa kita galima pridengti gražia ilga suknele. Nėra nei senų, nei storų moterų. Yra siaubingas nepasitikėjimas savimi, nemeilė sau, gėdos jausmas ir saiko praradimas… Deja“, – dėstė ji.
Baigdama pokalbį, R. Klivečkienė atskleidė, kas madinga bus šį rudenį: „Rami šypsena jūsų veide, šiltas arbatos puodelis vėsų rudens vakarą. Lietpaltis, versta oda, šiek tiek kailio, negrubi avalynė, natūralūs audiniai, švarkai platesniais pečiais šiek tiek įliemenuoti. Sutvarkyti jūsų plaukai ir dar kartą pasikartosiu SAIKAS. Nepraraskite saiko mano mielos, žavios moterys.“
