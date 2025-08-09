Paprastas pratimas padės atrasti savo stilių: nustebins ne vieną

Pasak stilistės, pirmiausia reikia objektyviai pažvelgti į save.
„Tiesiog pasimatuokite. Ne dėl dydžių lentelės, o tam, kad suprastumėte, kurios kūno dalys yra išraiškingesnės. Vieni turime išraiškingesnius klubus, kiti – pečius, kai kas ilgesnes ar trumpesnes kojas.
Suprantu, kad skamba juokingai, bet skaičiai visada yra mūsų faktai – kartais matome save kažkiek kitaip, negu iš tikrųjų yra realybėje“, – pabrėžia M. Glebutė.
Ji dalijasi esminiu principu, jei viena kūno dalis yra išraiškingesnė, ją galima subalansuoti drabužių spalvomis ir faktūromis. Pavyzdžiui:
- Išraiškingesni klubai? Apatinę kūno dalį rekomenduojama aprengti ramesnėmis, neutraliomis spalvomis, o viršutinę – pagyvinti raštais, aksesuarais, faktūromis;
- Platesni pečiai? Tada viršutinėje dalyje renkamasi tamsesnės, vienspalvės aprangos, o apačioje leidžiama daugiau raštų, šviesos ir masės.
Anot stilistės, tai – paprastas žaidimas su proporcijomis, kuris padeda suprasti, kokių drabužių derinimas kuria stilių.
Stilius – tikriausias įgūdis
Neretai apie žmones sakome: „jam tai duota – moka rengtis“. Tačiau Milda sako kitaip:
„Stilius nėra įgimtas dalykas. Kai kuriems sekasi lengviau, bet vėlgi, tai yra įgūdis, kurį mes vystome.“
Norint atrasti savo stilių, stilistė siūlo atlikti paprastą, bet veiksmingą pratimą:
- Susiraskite 5–8 įvaizdžių nuotraukas, kurios jums patinka;
- Analizuokite, kas jas jungia – galbūt dominuoja klasikinis, sportinis, minimalistinis ar kitoks stilius;
- Užsirašykite, ko trūksta jūsų drabužių spintoje, kad galėtumėte kurti panašius derinius;
- Apsipirkimo metu susikoncentruokite į tai, ko jums trūksta. Jei trūksta švarko, eikite pasimatuoti tik švarkų, nešvaistykite dėmesio šimtams skirtingų drabužių;
- Matuokitės įvairių dydžių drabužius, o ne tik įprastą – taip pajausite, kaip rūbas iš tikrųjų tinka jūsų kūnui;
- Fotografuokitės matuodamiesi. Nuotraukose viskas aiškiau – kaip konkretus rūbas išryškina figūrą, galbūt pasimato, ką norisi labiau akcentuoti;
- Nebijokite eksperimentuoti.
Vienas svarbiausių stilistės patarimų – nebijoti išbandyti to, ko niekada nedrįsote.
„Nebijokite bandyti naujų siluetų ir drabužių, kurių galbūt niekada nebūtumėte bandę, nes neretai tai yra tie dalykai, kurie labiausiai nustebina žmones“, – sako M. Glebutė.
Daugiau vertingų patarimų pamatykite viršuje esančiame vaizdo įraše.
VISĄ TINKLALAIDĘ GALITE ŽIŪRĖTI ČIA:
„Verta žinoti“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą šeštadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.
