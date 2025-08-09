Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas

Paprastas pratimas padės atrasti savo stilių: nustebins ne vieną

2025-08-09 17:53
Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
šaltinis: tv3.lt
2025-08-09 17:53

Ar stilius – įgimtas dalykas, o gal išmokstamas įgūdis? Naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“ stilistė Milda Glebutė drąsina – stilius nėra paslaptis, tai žingsnis po žingsnio formuojamas procesas. Kartu su laidos vedėja Giedre Kontrimovičiene aptarta, nuo ko pradėti, kaip pažinti savo kūno proporcijas ir kodėl verta nebijoti eksperimentuoti su drabužiais.

Ar stilius – įgimtas dalykas, o gal išmokstamas įgūdis? Naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“ stilistė Milda Glebutė drąsina – stilius nėra paslaptis, tai žingsnis po žingsnio formuojamas procesas. Kartu su laidos vedėja Giedre Kontrimovičiene aptarta, nuo ko pradėti, kaip pažinti savo kūno proporcijas ir kodėl verta nebijoti eksperimentuoti su drabužiais.

0

Pasak stilistės, pirmiausia reikia objektyviai pažvelgti į save.

„Tiesiog pasimatuokite. Ne dėl dydžių lentelės, o tam, kad suprastumėte, kurios kūno dalys yra išraiškingesnės. Vieni turime išraiškingesnius klubus, kiti – pečius, kai kas ilgesnes ar trumpesnes kojas.

Suprantu, kad skamba juokingai, bet skaičiai visada yra mūsų faktai – kartais matome save kažkiek kitaip, negu iš tikrųjų yra realybėje“, – pabrėžia M. Glebutė.

Ji dalijasi esminiu principu, jei viena kūno dalis yra išraiškingesnė, ją galima subalansuoti drabužių spalvomis ir faktūromis. Pavyzdžiui:

  • Išraiškingesni klubai? Apatinę kūno dalį rekomenduojama aprengti ramesnėmis, neutraliomis spalvomis, o viršutinę – pagyvinti raštais, aksesuarais, faktūromis;
  • Platesni pečiai? Tada viršutinėje dalyje renkamasi tamsesnės, vienspalvės aprangos, o apačioje leidžiama daugiau raštų, šviesos ir masės.

Anot stilistės, tai – paprastas žaidimas su proporcijomis, kuris padeda suprasti, kokių drabužių derinimas kuria stilių.

Stilius – tikriausias įgūdis

Neretai apie žmones sakome: „jam tai duota – moka rengtis“. Tačiau Milda sako kitaip:

„Stilius nėra įgimtas dalykas. Kai kuriems sekasi lengviau, bet vėlgi, tai yra įgūdis, kurį mes vystome.“

Norint atrasti savo stilių, stilistė siūlo atlikti paprastą, bet veiksmingą pratimą:

  1. Susiraskite 5–8 įvaizdžių nuotraukas, kurios jums patinka;
  2. Analizuokite, kas jas jungia – galbūt dominuoja klasikinis, sportinis, minimalistinis ar kitoks stilius;
  3. Užsirašykite, ko trūksta jūsų drabužių spintoje, kad galėtumėte kurti panašius derinius;
  4. Apsipirkimo metu susikoncentruokite į tai, ko jums trūksta. Jei trūksta švarko, eikite pasimatuoti tik švarkų, nešvaistykite dėmesio šimtams skirtingų drabužių;
  5. Matuokitės įvairių dydžių drabužius, o ne tik įprastą – taip pajausite, kaip rūbas iš tikrųjų tinka jūsų kūnui;
  6. Fotografuokitės matuodamiesi. Nuotraukose viskas aiškiau – kaip konkretus rūbas išryškina figūrą, galbūt pasimato, ką norisi labiau akcentuoti;
  7. Nebijokite eksperimentuoti.

Vienas svarbiausių stilistės patarimų – nebijoti išbandyti to, ko niekada nedrįsote.

„Nebijokite bandyti naujų siluetų ir drabužių, kurių galbūt niekada nebūtumėte bandę, nes neretai tai yra tie dalykai, kurie labiausiai nustebina žmones“, – sako M. Glebutė.

Daugiau vertingų patarimų pamatykite viršuje esančiame vaizdo įraše.

VISĄ TINKLALAIDĘ GALITE ŽIŪRĖTI ČIA:

„Verta žinoti“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą šeštadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

