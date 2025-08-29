Krepšininkas Edvinas Šeškus parodė, kokį bagažą šeima atgavo po skrydžio

Žinomas krepšininkas Edvinas Šeškus savo socialiniuose tinkluose pasidalino, kokios būklės vaikišką vežimėlį atgavo po skrydžio. Šiuo įvykiu vyras leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Vaikiškas vežimėlis visiškai sugadintas
Krepšininkas Edvinas Šeškus savo socialiniuose tinkluose pasidalino įvykiu, kokį vaikišką vežimėlį šeima pasiėmė iš bagažo skyriaus, kuomet skrido su „Wizzair“ oro linijomis. Negalėjo patikėti, kaip taip įmanoma suniokoti daiktą.
Vyras pasidalinęs vaizdo įrašu, kaip atrodo vežimėlis, sakė:
„Gal kam vežimėlio už 3 eur.?“
Užfiksuotame vaizdo įraše akivaizdžiai matosi, jog vaikiškas vežimėlis yra visiškai suplėšytas ir sugadintas.
