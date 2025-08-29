Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Krepšininkas Edvinas Šeškus parodė, kokį bagažą šeima atgavo po skrydžio

2025-08-29 19:33 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-29 19:33

Šeškų šeimos atostogos apkarto joms dar nė neprasidėjus. Edvinas Šeškus savo socialiniuose tinkluose pasidalino, kokį vežimėlį atgavo iš bagažo skyriaus, kuomet skrido su „Wizzair“ oro linijomis.

Edvinas Šeškus ir Dalia Belickaitė (Nuotr. BNS ir socialinių tinklų)
8

Šeškų šeimos atostogos apkarto joms dar nė neprasidėjus. Edvinas Šeškus savo socialiniuose tinkluose pasidalino, kokį vežimėlį atgavo iš bagažo skyriaus, kuomet skrido su „Wizzair“ oro linijomis.

REKLAMA
2

Žinomas krepšininkas Edvinas Šeškus savo socialiniuose tinkluose pasidalino, kokios būklės vaikišką vežimėlį atgavo po skrydžio. Šiuo įvykiu vyras leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Edvinas Šeškus ir Dalia Belickaitė. Sugadintas bagažas
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Edvinas Šeškus ir Dalia Belickaitė. Sugadintas bagažas

Vaikiškas vežimėlis visiškai sugadintas

Krepšininkas Edvinas Šeškus savo socialiniuose tinkluose pasidalino įvykiu, kokį vaikišką vežimėlį šeima pasiėmė iš bagažo skyriaus, kuomet skrido su „Wizzair“ oro linijomis. Negalėjo patikėti, kaip taip įmanoma suniokoti daiktą.

Vyras pasidalinęs vaizdo įrašu, kaip atrodo vežimėlis, sakė:

Gal kam vežimėlio už 3 eur.?

Užfiksuotame vaizdo įraše akivaizdžiai matosi, jog vaikiškas vežimėlis yra visiškai suplėšytas ir sugadintas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų