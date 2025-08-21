Graikijos kurorte Kretoje tikri „gultų karai“: paviešino, kas dedasi kurorte

Sue ir Mattas tikėjosi ramaus poilsio šiame penkių žvaigždučių viešbutyje, bet vietoje to pamatė tikrą sumaištį. Sue iš savo balkono net nufilmavo, kaip vos tik atsidarius baseinui poilsiautojai lekia tarsi kokie olimpiečiai, kad kuo greičiau užsiimtų prabangiausius gultus.
Turi ir tam tikrą taktiką
Svečių taktika – palikti ant gulto rankšluostį ir taip užrezervuoti vietą visai dienai.
Viena moteris savo socialiniuose tinkluose pasidalino, kas dedasi šiame viešbutyje.
„Tai kaip žiūrėti „Bado žaidynes“, tik trofėjus – gultas,“ – juokavo Sue iš Olandų leidiniui Luxury Travel Daily.
Sue ir Matt dažnai keliauja kartu su mama Judith, kuri naudojasi neįgaliojo vežimėliu ir jie buvo nusivylę, kad jų mėgstamas viešbutis dabar tapo pilnas negailestingų „gultų medžiotojų“.
Brolių mama pridūrė: „Kaip matote, buvo tikras iššūkis gauti gultą. Prieš kelerius metus, kai čia lankėmės, svečiai nepalikinėjo rankšluosčių – gultų visada užtekdavo, net kai viešbutis buvo pilnas. Toks elgesys tikrai gali sugadinti atostogas kitiems. Juk tai penkių žvaigždučių viešbutis, todėl mes tikėjomės prabangaus ir brangaus poilsio“.
Šis viešbutis ne vienintelis
Deja, vadinamieji „gultų karai“ pastaraisiais metais tapo įprastu reiškiniu daugelyje Europos kurortų. Socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašai, kuriuose žmonės lekia dėti rankšluosčių ir taip visai dienai rezervuoja gultus. Konfliktai kyla, nes dažnai gultai lieka tušti valandų valandas, tačiau kiti svečiai jų naudoti negali.
Viešbučiai bando įvesti taisykles, kad suvaldytų chaosą. Viena pora supyko, kai radę personalo raštelį ant savo gultų su perspėjimu, jog jų daiktai gali būti pašalinti, jei palikti be priežiūros per ilgai.
Ispanijoje taip pat įvestos griežtos priemonės paplūdimiuose – už gultų tokį rezervaciją. Galima gauti net 250 € baudą. Pavyzdžiui, Barselonoje ir Kosta Blankoje policija gali konfiskuoti be priežiūros paliktus gultus ar rankšluosčius dar iki 9:30 val. ryto. Daiktai nugabenami į savivaldybės saugyklą, o savininkams tenka sumokėti 210 € baudą, kad juos atsiimtų.
Taisyklės galioja ne tik turistams – bet kas, palikęs vietą be priežiūros ilgiau nei trims valandoms, taip pat rizikuoja sulaukti tokios bausmės.
