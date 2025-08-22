Portugalai išsirinko žaidėjus Europos čempionatui

Joje yra atsidūrė ir vienintelis Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) žaidėjas – Bostono „Celtics“ aukštaūgis Neemiasas Queta. Ntūralizuoto žaidėjo vietą užėmė Travante‘as Williamsas, kuris iš Oradijos CSU persikėlė į Le Mano „Sarthe“ klubą. Tuo tarpu Vladyslavas Voysto yra gimęs Ukrainoje, bet nuo jaunimo rinktinių žaidęs už portugalus.
Portugalų sudėtis: Francisco Amarante, Diogo Brito, Diogo Gameiro, Miguelis Queirozas, Neemiasas Queta, Danielis Relvao, Candido Sa, Nuno Sa, Rafaelis Lisboa, Diogo Ventura, Vladyslavas Voytso, Travante‘as Williamsas.
Portugalai Europos čempionatą pradės A grupėje, kur susitiks su Estija, Latvija, Turkija, Serbija ir Čekija.
