TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Portugalai išsirinko žaidėjus Europos čempionatui

2025-08-22 09:05 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-22 09:05

Portugalijos rinktinės vyriausiasis treneris Mario Gomesas paskelbė galutinį dvyliktuką Europos čempionatui.

N.Queta ves portugalus į priekį (Scanpix nuotr.)

Portugalijos rinktinės vyriausiasis treneris Mario Gomesas paskelbė galutinį dvyliktuką Europos čempionatui.

Joje yra atsidūrė ir vienintelis Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) žaidėjas – Bostono „Celtics“ aukštaūgis Neemiasas Queta. Ntūralizuoto žaidėjo vietą užėmė Travante‘as Williamsas, kuris iš Oradijos CSU persikėlė į Le Mano „Sarthe“ klubą. Tuo tarpu Vladyslavas Voysto yra gimęs Ukrainoje, bet nuo jaunimo rinktinių žaidęs už portugalus.

Portugalų sudėtis: Francisco Amarante, Diogo Brito, Diogo Gameiro, Miguelis Queirozas, Neemiasas Queta, Danielis Relvao, Candido Sa, Nuno Sa, Rafaelis Lisboa, Diogo Ventura, Vladyslavas Voytso, Travante‘as Williamsas.

Portugalai Europos čempionatą pradės A grupėje, kur susitiks su Estija, Latvija, Turkija, Serbija ir Čekija.

