Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Slovėnai išrikiavo sudėtį Europos čempionatui

2025-08-22 08:28 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-22 08:28

Slovėnijos rinktinės vyriausiasis treneris Aleksanderis Sekuličius paskelbė galutinį dvyliktuką Europos čempionatui.

L.Dončičius bandys tempti slovėnus į priekį (BNS nuotr.)

Slovėnijos rinktinės vyriausiasis treneris Aleksanderis Sekuličius paskelbė galutinį dvyliktuką Europos čempionatui.

REKLAMA
0

Ryškiausia žvaigždė yra Los Andželo „Lakers“ gynėjas Luka Dončičius, o natūralizuoto žaidėjo vietą užims bosnis Alenas Omičius.

Slovėnų sudėtis: Luka Dončičius, Gregoras Hrovatas, Robertas Jurkovičius, Martinas Krampeljas, Edo Muričius, Alenas Omičius, Aleksejus Nikoličius, Markas Padjenas, Klemenas Prepeličius, Rokas Radovičius, Leonas Stergaras, Luka Ščuka.

Europos čempionate Slovėnija žais D grupėje, kur susitiks su Islandija, Prancūzija, Lenkija, Belgija ir Izraeliu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų