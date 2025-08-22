Slovėnija paskelbė galutinę sudėtį Europos čempionatui

Ryškiausias rinktinės žaidėjas yra Luka Dončičius, o iš likusių vienintelis Klemenas Prepeličius žaidžia Eurolygos klube – „Dubai“.
Slovėnijos rinktinės sudėtis:Luka Dončičius, Gregoras Hrovatas, Robertas Jurkovičius, Martinas Krampeljas, Edo Muričius, Markas Padjenas, Klemenas Prepeličius, Rokas Radovičius, Leonas Stergaras, Luka Ščuka, Aleksejus Nikoličius ir Alenas Omičius.
D grupėje Lenkijoje jiems teks kovoti su šeimininkais lenkais, taip pat Prancūzijos, Izraelio, Belgijos ir Islandijos komandomis.
