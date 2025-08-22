Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Slovėnija paskelbė galutinę sudėtį Europos čempionatui

2025-08-22 07:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-22 07:57

Slovėnijos rinktinės vyriausiasis treneris Aleksandras Sekuličius paskelbė dvyliktuką artėjančio Europos čempionato kovoms.

Luka Dončičius | „Facebook“ nuotr.

Slovėnijos rinktinės vyriausiasis treneris Aleksandras Sekuličius paskelbė dvyliktuką artėjančio Europos čempionato kovoms.

Ryškiausias rinktinės žaidėjas yra Luka Dončičius, o iš likusių vienintelis Klemenas Prepeličius žaidžia Eurolygos klube – „Dubai“.

Slovėnijos rinktinės sudėtis:Luka Dončičius, Gregoras Hrovatas, Robertas Jurkovičius, Martinas Krampeljas, Edo Muričius, Markas Padjenas, Klemenas Prepeličius, Rokas Radovičius, Leonas Stergaras, Luka Ščuka, Aleksejus Nikoličius ir Alenas Omičius.

D grupėje Lenkijoje jiems teks kovoti su šeimininkais lenkais, taip pat Prancūzijos, Izraelio, Belgijos ir Islandijos komandomis.  

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

