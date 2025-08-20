Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Galingai debiutavęs G.Antetokounmpo skriaudė latvius

2025-08-20 22:17 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-20 22:17

Ryškiausios savo žvaigždės pagaliau sulaukę graikai iškovojo užtikrintą pergalę.

G.Antetokounmpo dominavo prieš latvius

Ryškiausios savo žvaigždės pagaliau sulaukę graikai iškovojo užtikrintą pergalę.

0

Vasilio Spanoulio treniruojama rinktinė Atėnuose vykstančiame Akropolio turnyre104:86 (30:17, 31:28, 21:21, 22:20) nugalėjo Latviją.

Giannis Antetokounmpo šios vasaros debiutą pažymėjo per 15 minučių surinkdamas 25 taškus (9/11 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 7/9 baudų metimų), 10 atkovotų, 2 perimtus ir prarastą kamuolį, 3 rezultatyvius perdavimus, 2 blokus, 2 pražangas ir net 36 naudingumo balus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

14 taškų prie pergalės pridėjo Giannoulis Larentzakis (4/7 tritaškių), 11 – 20-metis Alexandros Samodurovas, 10 – Tyleris Dorsey. Kostas Sloukas 8 taškus pagardino 10 rezultatyvių perdavimų.

Latvijos rinktinei 17 taškų sumetė Klaipėdos „Neptūną“ papildęs Rihardas Lomažas (4/6 tritaškių, 5 atk. kam., 5 rez. perd.), 12 pridėjo Arturas Kurucas (4/5 tritaškių), po 9 – Davis Bertanis, Andrejus Gražulis (4 atk. kam.) ir Kristapas Kilpas.

Rimto oponento sulaukęs Kristapas Porzingis per 19 minučių pelnė 7 taškus (0/4 tritaškių), į rikiuotę grįžęs Arturas Žagaras po 16 minučių aikštėje liko su 6 taškais ir 3 rezultatyviais perdavimais.

Latviai toli nuo pergalės liko sumetę 49 procentus tritaškių (17/35), šeimininkai iš toli atakavo dar užtikrinčiau (14/26, 54 procentai).

Luca Banchi treniruojama Latvijos rinktinė Europos čempionatą pradės A grupėje, kartu su Serbija, Turkija, Estija, Čekija ir Portugalija. Graikai startuos C grupės mūšiais su Ispanija, Itaija, Sakartvelu, Bosnija ir Hercegovina bei Kipru.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
G.Antetokounmpo darbuojasi individualiai (FIBA nuotr.)
Graikija laukia „Bucks“ leidimo dėl G.Antetokounmpo
D.Avdija vedė į pergalę Izraelį (FIBA nuotr.)
Izraelio rinktinė užtikrintai nugalėjo graikus

