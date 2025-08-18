Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

„Šilutė“ pasikvietė Šveicarijoje solidžiai žaidusį amerikietį

2025-08-18 08:35 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-18 08:35

Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezonui besirengianti „Šilutė“ paskelbė apie naujoką.

G.Gatesas keliasi į Šilutę

0

Prie komandos jungiasi 25 metų 197 cm ūgio puolėjas Geralle’as Gatesas.

Pastaruosius du sezonus amerikietis žaidė Šveicarijoje, kur atstovavo Niono BBC komandai.

Puolėjas praėjusiame sezone per 34 minutes pelnė 14,9 taško, atkovojo 7,2 kamuolio, atliko 1,8 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 16,3 naudingumo balo.

