„Šilutė“ pasikvietė Šveicarijoje solidžiai žaidusį amerikietį

Prie komandos jungiasi 25 metų 197 cm ūgio puolėjas Geralle’as Gatesas.
Pastaruosius du sezonus amerikietis žaidė Šveicarijoje, kur atstovavo Niono BBC komandai.
Puolėjas praėjusiame sezone per 34 minutes pelnė 14,9 taško, atkovojo 7,2 kamuolio, atliko 1,8 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 16,3 naudingumo balo.
