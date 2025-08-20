Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

G.Radzevičius: rungtynės išeis į naudą, nes čempionate bus tokių momentų

2025-08-20 21:50 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-20 21:50

Lietuvos rinktinė patyrė pirmą nesėkmę pasirengimo cikle, kur 81:84 nusileido turkams. Pirmą susitikimą Turkijoje lietuviai buvo laimėję tvirtai.

G.Radzevičius kalbėjo apie mačą su turkais (BNS nuotr.)

Lietuvos rinktinė patyrė pirmą nesėkmę pasirengimo cikle, kur 81:84 nusileido turkams. Pirmą susitikimą Turkijoje lietuviai buvo laimėję tvirtai.

0

Puolėjas Gytis Radzevičius, pelnęs 5 taškus ir atkovojęs tiek pat kamuolių po susitikimo kalbėjo apie tai, kad nesėkmė komandai išeis į naudą.

„Kažkiek prastai pradėjome, atrodėme lėti, bet grįžome ir pabaigoje praradome kamuolį. Galvoju, rungtynės išeis į naudą, nes čempionate bus tokių momentų. Galėsime būti pasimokę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daug geriau tokios rungtynės nei kaip Turkijoje, kur buvo plius 20–30 taškų. Dabar ir treneriai, ir mes pamatysime daug epizodų, kur leidome per lengvai“, – sakė G.Radzevičius.

– Paskutinei atakai turėjote 9 sekundes, kokia buvo jos idėja?

– Plius vienas, reikėjo išsimesti kamuolį, turbūt bus bauda. Nepavyko. Geros pamokos.

– Kaip išvengti tokių epizodų, kaip šįkart mačo gale?

– Paprasčiausiai detalės. Nežinau, kaip ten buvo, gal kažkur nebuvo užtvaros, gal kažkur kažkas pakilo, žiūrėsime.

– Šengunas stipriai baudė po krepšiu. Kuo jis skyrėsi nuo pasirodymo Turkijoje?

– Matėme, kad tai kaip du skirtingi žmonės. Nežinau, kiek jis buvo nesportavęs, bet matosi, yra formoje, NBA tokius skaičius renka, tai ir matėme čia.

– Ar pavyko gerai uždengti Sh.Larkiną?

– Ne kiekvieną dieną sutinku tokius staigius gynėjus. Nėra lengva, bet stengiesi maksimaliai apsunkinti. Šiandien stengiausi, kiek įmanoma.

– Kaip pavyksta įeiti į žaidimą su J.Valančiūnu?

– Gerai. Jis mūsų lyderis, sunku jį stabdyti kiekvienam. Kai jis centruoja, kažkas eis dvigubinti, kažkas liks laisvesnis. Jis įeina į formą ir solidžiai žaidžia.

– Kaip jums iš šono atrodo R.Jokubaitis apsirengimo cikle?

– Po gero sezono jis atvyko su pasitikėjimu, nebijo imtis iniciatyvos, tikrai yra gero lygio žaidėjas. Akivaizdu, kad tokiais lemiamais momentais kamuolys bus jo rankose ir daug priklausys nuo jo.

