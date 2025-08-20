Atsakomybę prisiėmęs R.Jokubaitis: kvailos klaidos, ypač mano

Po susitikimo rinktinės įžaidėjas ir vedlys Rokas Jokubaitis pripažino, kad tai – ir jo atsakomybę. R.Jokubaitis buvo rezultatyviausias Lietuvos komandoje: pelnė 19 taškų, atkovojo 7 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus.
„Pirmas pralaimėjimas, bus geros medžiagos pasidaryti išvadas, kaip sužaisti paskutines atakas. Sunku kažką pasakyti. Čia draugiškos rungtynės, bet man asmeniškai nefaina taip pralaimėti. Liūdna“, – sakė R.Jokubaitis.
– Kas nutiko išsimetant iš užribio ir kokia buvo paskutinės atakos idėja?
– Parodėme per išsimetimą, kaip neišsimesti. Jie turėjo dvi komandines pražangas, perprato mūsų derinį, taip gavosi. Aš išsimetinėjau, nežinau, ką tokiose situacijose daryti. Buvo daug variantų, padariau blogiausią. Galima sakyti, kad tai pamoka ateičiai, bet tokių klaidų negali būti. Paskutinėje atakoje vienas iš mažiukų turėjo pasiimti kamuolį, žaisti aukštą pikenrolą su Jonu, bet Deivis paslydo, praradome kamuolį. Dvi klaidos – du dėjimai. Galėjome viso to išvengti, būtume ramiai išsimetę kamuolį ir jie būtų baudavę. Kvailos klaidos, ypač mano. Bet gerai toks testas. Labai sirgaliai patiko, gera atmosfera, gerai žaidėme antroje pusėje, bet liūdna. Turime teisę klysti, tikėkimės taip ir bus.
– Ką pamatėte, koks žaidėjas yra Šengunas?
– Pamatėme, kodėl NBA jis toks dominuojantis. Pirmoje pusėje nesustabdėme, geriau atrodėme prieš jį antroje. Pamatėme, kokia jis jėga, vienas didžiausių talentų Europoje.
– Kaip turkams pavyko pažaboti jūsų greitą žaidimą?
– Truputį atvėrė mūsų mini problemas, kurių nelabai daug sutikome iki šiandien, dėl šito labai gerai. Tokių testų ir reikia, kad Europos čempionate vienas geresnis priešininkas nesukeltų problemų. Pažiūrėsime vaizdo medžiagos, daug yra, ką taisyti, tai gerai. Reikia mums kaip žaidėjams geresnio išpildymo. Šiandien antroje pusėje pradėjome žaisti kažką panašaus, bet pirmoje žaidėme, kaip nenorėjome. Taip ir pasimatė spragos.
– Ką darėte sėkmingai ketvirtojo kėlinio atkarpoje?
– Buvome agresyvesni, su kamuoliais šiandien dirbome neblogai, tas gal ir pridėjo. Pataikėme sudėtingų tritaškių. Geras darbas gynyboje ir sukrito sudėtingesni metimai. Geras testas su tikrai talentingais žaidėjais, tokių komandų čempionate sutiksime ne vieną. Reikėjo labai tokių rungtynių.
– Gal tai taip pat neleis užsiliuliuoti prieš čempionatą?
– Manau, ir be klaidų gale buvo matyti per 39 minutes tos spragos. Grįžome į rungtynes, bet jų buvo daug. Manau, kad draugiškos rungtynės tam ir yra, kad pasibandytume. Turime galimybę pralaimėti. Nesinori pralaimėti taip, kad dukart neišsimestume į krepšį.
