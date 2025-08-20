Būsimi Lietuvos varžovai tašku nusileido estams

Estai Stokholme 88:87 (21:21, 23:15, 25:27, 19:24) palaužė Švediją.
Šeimininkai finišo tiesiojoje dar galėjo pakeisti mačo baigtį, pergalingu tapti galėjęs Pelle’o Larssono metimais iš po krepšio tikslo nepasiekė.
Nugalėtojams 16 taškų pelnė Kristianas Kullamae (8 rez. perd., 4/7 tritaškių), 14 – Arturas Konončukas (5 atk. kam.), 12 – Henri Drellas, po 10 – Siimas Sanderis-Vene ir Kasparas Treieris (9 atk. kam., 2/6 tritaškių), 9 – Joonas Riismaa.
Švedijos rinktinei 19 taškų surinko Melwinas Pantzaras (4 atk. kam.), 15 – Barra Njie (6/7 dvitaškių, 4 rez. perd.), 13 – P.Larssonas (2/7 dvitaškių, 3 klaidos), 11 – Ludwigas Hakansonas (3/7 tritaškių), 9 – Viktoras Gadefforsas.
Estai laimėjo trečiąjį kontrolinį mačą paeiliui, po nesėkmės prieš lietuvius (68:89) parklupdę Izraelį (93:81) ir Sakartvelą (75:70). Tuo tarpu švedai suklupo ketvirtą kartą per penkis mačus, pasidalinęs po pergalę su lenkais (88:82 ir 72:74) bei nusileidę Islandijai (70:73) ir Portugalijai (61:78).
Švedai Europos čempionato grupių etapą užbaigs rungtynėmis prieš Lietuvą, iki tol sutiks Suomiją, Vokietiją, Juodkalniją ir Didžiąją Britaniją.
Tuo tarpu Estijos rinktinė A grupėje grumsis su Serbija, Turkija, Latvija, Čekija ir Portugalija.
