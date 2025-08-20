Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Erdvės progresui matantis J.Valančiūnas: galvą reikia sujungti su kojomis

2025-08-20 22:02 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-20 22:02

Lietuvos rinktinė sugėrė pirmąjį vasaros pralaimėjimą, Vilniuje 81:84 pralaimėdama kontrolinį mačą prieš Turkiją.

J.Valančiūnas įvertino pirmąją rinktinės nesėkmę (BNS nuotr.)

Lietuvos rinktinė sugėrė pirmąjį vasaros pralaimėjimą, Vilniuje 81:84 pralaimėdama kontrolinį mačą prieš Turkiją.

Ryškiausia Lietuvos rinktinė žvaigždė Jonas Valančiūnas ant parketo praleido 16 minučių ir pelnė 10 taškų. Dažniau dėmesys krypo į turkų netaupytus lyderius.

Alperenas Šengunas ilsėjosi retai, o mačą baigė su 25 taškais.

Po rungtynių J.Valančiūnas apžvelgė tiek turkų lyderio, tiek jaunesnių tautiečių pasirodymus bei pripažino, kad rinktinė dar turi daug erdvės progresui.

– Ar tai buvo talentingiausias varžovas pasirengime?

– Tai yra pasiruošimas, komandos bando kažką naujo ir kas gali duoti vaisių čempionate. Bando ir įvairiausių penketų bei kitokių derinių.

– Rinktinė deklaruoja, kad nori žaisti greitą žaidimą, bet šįkart pirmieji tokie taškai buvo pelnyti tik 23-ąją minutę. Kaip turkams pavyko sulėtinti lietuvius?

– Jie irgi bėga, bėgo atgal ir darė gerą darbą. Turbūt jau skautina mus, kad gerai bėgame.

– Kas nepavyko stabdant Alpereną Šenguną?

– Įmetė daug taškų, tas ir nepavyko.

– Dažnai susidūrėte su juo NBA. Kaip reikia jį stabdyti?

– Kaip matėme šiandien – talentingas žaidėjas, skaito žaidimą, gerai pasuoja ir gali pats užsibaigti.

– Šiandien sužaidėte daugiausiai per visą pasirengimą. Kaip jaučiatės augant krūviams?

– Dar reikia, dar reikia, bet turime dar savaitę ir dabar yra laikas atsigavimui.

– Kur rinktinė dar gali labiausiai patobulėti?

– Gal dar šviežumo trūksta ir galvą reikia sujungti su greitu bėgimu, su geromis kojomis. Dar turime kur tobulėti.

– Rokas Jokubaitis minėjo, kad pasirengime kartais gerai sugerti ir pralaimėjimų. Matote naudą pralaimėjime?

– Aišku, visko reikia, nes čempionate kelias nebus tik rožėmis klotas. Reikia viską pajausti dabar, kad čempionate būtų geriau. Šaltas dušas yra gerai.

– Rokas Jokubaitis ir Deividas Sirvydis šiandien pasiautė. Ką naujo apie juos sužinojote per pastarąjį mėnesį?

– Nieko naujo, žinojau, kad jie yra geri bičai ir gerai žaidžia krepšinį. Ką naujo sužinojau? Nieko. Tiek ir žinojau, kad jie gali gerai pabaigti. Sirvis gerai metė, šiandien matėme, kad susimetė ir sunkius metimus bei tuos, kuriuos turi susimesti. Rokas daro savo darbą, žinome, koks jis yra.

– Kaip gynyba jautėsi sutikusi varžovą su elitiniu perimetro žaidėju, nors Shane’ui Larkinui ir nekrito metimai?

– Jis gerai atliko savo darbą, skirstė kamuolius, įžaidinėjo kamuolį. Tikrai aukštos klasės žaidėjas, bet šiandien gal nebuvo labai blizgantis.

R.Jokubaitis vėl gausiai rinko taškus (BNS nuotr.)
R.Jokubaičio ir D.Sirvydžio vedama rinktinė sugėrė pirmą nesėkmę
R.Kurtinaitis apžvelgė rinktinės pasirengimą (BNS nuotr.)
R.Kurtinaitis: apie J.Valančiūno planą Turkijoje ir nenorą keisti veikiantį modelį

