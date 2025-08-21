Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Los Andžele krepšinio turnyras startuos prieš olimpiados atidarymą

2025-08-21 08:44 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-21 08:44

2028 m. Los Andželo olimpinėse žaidynėse laukia tvarkaraščio pokytis.

JAV rinktinė 2028 m. namuose gins čempionų vardą (FIBA nuotr.)

2028 m. Los Andželo olimpinėse žaidynėse laukia tvarkaraščio pokytis.

REKLAMA
0

Pristatyta, kad olimpiados krepšinio turnyras startuos liepos 12 d. – dvi dienos prieš oficialų atidarymą.

Pagrindinė tokio sprendimo priežastis – ketvirtfinalio išskaidymas per dvi dienas. Paryžiaus olimpiadoje visos ketverios ketvirtfinalio rungtynės buvo sužaistos per dieną.

Los Andželo olimpinių žaidynių paskutinė diena numatoma liepos 30 d.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų