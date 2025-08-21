Los Andžele krepšinio turnyras startuos prieš olimpiados atidarymą

Pristatyta, kad olimpiados krepšinio turnyras startuos liepos 12 d. – dvi dienos prieš oficialų atidarymą.
Pagrindinė tokio sprendimo priežastis – ketvirtfinalio išskaidymas per dvi dienas. Paryžiaus olimpiadoje visos ketverios ketvirtfinalio rungtynės buvo sužaistos per dieną.
Los Andželo olimpinių žaidynių paskutinė diena numatoma liepos 30 d.
