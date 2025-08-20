O.Kovliaro šou sudėliojo Pasaulio čempionato atrankos grupes

Sėkmingai darbą baigė Ukrainos rinktinė (3/1), kuri išvykoje 98:86 (17:20, 32:20, 20:27, 29:19) nugalėjo Slovakiją (1/3) ir į Pasaulio taurės atranką žengė kaip geriausia D grupės komanda.
Pralaimėjimas galėjo anksti užbaigti Ukrainos žygį link prestižinio turnyro, o po trijų kėlinių rinktines skyrė vos du taškai (69:67), bet užtikrinta lemiama atkarpa atvėrė kelią tolyn.
Ryškiai žibėjo Panevėžyje sezoną praleidęs Oleksandras Kovliaras – 29 minutės, 33 taškai (6/9 dvitaškių, 4/10 tritaškių, 9/12 baudų metimų), 6 atkovoti, perimtas ir 2 prarasti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai, 3 pražangos ir 32 naudingumo balai.
12 taškų pridėjo Viačeslavas Bobrovas, 11 – Oleksandras Lipovijus (3/3 tritaškių, 8 atk. kam.). Šeimininkams 28 taškus pelnė Timotejus Malovecas (5/7 tritaškių, 7 atk. kam., 5 klaidos), 25 – taip pat Lietuvoje tobulėjęs Tomašas Pavelka (8/11 dvitaškių, 9 atk. kam.).
Slovakai grupėje liko paskutiniai, į Pasaulio taurės atranką praleisdami Šveicariją (2/2).
E grupės kovas Šiaurės Makedonija (1/3) užbaigė namie pasiekta pergale prieš Vengriją (2/2) – 82:75 (23:15, 22:17, 19:18, 18:25).
Šios grupės rikiuotė buvo aiški jau prieš rungtynes, tad šis rezultatas nieko nepakeitė ir paliko makedonus už borto.
Vilniaus „Ryto“ naujokas Jacobas Wiley nugalėtojams per 34 minutes surinko 23 taškus (10/16 dvitaškių, 1/3 tritaškių), 4 atkovotus, 3 perimtus ir 3 prarastus kamuolius, 2 blokus, rezultatyvų perdavimą ir 22 naudingumo balus.
Po 14 taškų prie pergalės pridėjo Viktoras Tašovskis (6/8 dvitaškių, 4 atk. kam.) ir Andrejus Mitrevskis (5 rez. perd., 3 per. kam., 2/6 tritaškių). Vengrams 21 tašką pelnė Davidas Vojvoda (6/7 dvitaškių, 4 tk. kam.), 14 – Gyorgy Golomanas (4/8 dvitaškių, 5 atk. kam.), 12 – Šilardas Benke, 10 – Benedekas Varadis (2/6 tritaškių).
E grupėje stipriausi buvo rumunai (3/1).
F grupėje reikalus išsprendė triuškinanti Nyderlandų (3/1) pergalė, namie iškovota prieš Bulgariją (1/3) – 97:70 (25:29, 26:12, 16:14, 30:15).
Tarp šių komandų grupėje įsiterpė Austrija (2/2), turnyre vesta Jakobo Poeltlo.
22 taškų pasirodymu atranką baigė Keye van der Vuurstas (13 rez. perd., 4/9 tritaškių), 18 taškų pridėjo Tristanas Enaruna (4/7 tritaškių), 12 – Lucasas N’Guessanas (9 atk. kam.), 11 – Lucasas Kruithofas (5 atk. kam., 3/4 tritaškių, 3 per. kam.), po 10 – Malevy Leonsas ir Davidas N’Guessanas (5/6 dvitaškių, 7 atk. kam.).
Aleksandro Vezenkovo neturėjusiai Bulgarijai 15 taškų pelnė Ivanas Alipievas (3/5 tritaškių, 4 atk. kam., 4 rez. perd.), 11 – Iliyanas Pištikovas (1/4 tritaškių).
G grupė baigta nelengva Kroatijos (4/0) pergale, išvykoje iškovota prieš Daniją (2/2) – 79:76 (12:21, 24:17, 24:19, 19:19).
Kroatai startavo lėtai ir po šešių minučių prarado Mario Hezonją, kuris į rūbinę patraukė susiėmęs už kojos bei vėliau ant parketo negrįžo. Link pergalės favoritai žygiavo kitų žvaigždžių dėka.
30 taškų sumetė Dario Šaričius (8 atk. kam., 12/14 baud. met.), 19 – Karlo Matkovičius (8/11 dvitaškių, 7 atk. kam., 4 klaidos), 12 – Roko Badžimas (5 rez. perd., 2/6 dvitaškių, 1/6 tritaškių).
Šeimininkams 19 taškų pelnė Bakary Dibba (3/8 tritaškių, 4 atk. kam.), 14 – Adamas Heede-Andersonas (8 rez. perd., 1/10 dvitaškių, 4 atk. kam.), 13 – Jermaine’as Webbas (11 atk. kam., 4/5 dvitaškių), po 10 – Dane Erikstrupas (9 atk. kam., 2/8 tritaškių) ir Jonathanas Klussmannas.
Paskutinė grupėje liko Norvegija (0/4).
Šie rezultatai baigė 2027-ųjų Pasaulio taurės atrankos dėlionę, išaiškindami aštuonias Europos grupes.
Į kitą etapą žengs po tris iš keturių visų grupių rinktinių. Vėliau A ir B grupių komandos susijungs į I grupę, C ir D – į J, E ir F – į K, G ir H – į L. Į Pasaulio taurę žengs po tris geriausias naujųjų grupių komandas.
A grupė: Ispanija, Sakartvelas, Ukraina, Danija.
B grupė: Graikija, Juodkalnija, Portugalija, Rumunija.
C grupė: Serbija, Turkija, Bosnija ir Hercegovina, Šveicarija.
D grupė: Lietuva, Italija, Islandija, Didžioji Britanija.
E grupė: Vokietija, Kroatija, Izraelis, Kipras.
F grupė: Latvija, Lenkija, Nyderlandai, Austrija.
G grupė: Prancūzija, Belgija, Suomija, Vengrija.
H grupė: Slovėnija, Čekija, Švedija, Estija.
