TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Gyventojai pasisakė: mažiau pasitiki kariuomene ir prezidentūra

2025-10-26 09:11 / šaltinis: ELTA
2025-10-26 09:11

Naujausia visuomenės apklausa rodo, kad rudenį smuko gyventojų pasitikėjimas penkiais Lietuvos institutais. Labiausiai – 8 procentiniais punktais – sumažėjo pasitikinčių šalies kariuomene ir prezidentūra. Be to, pasitikėjimas mažėjo ir teismais, Seimu bei „Sodra“.

BNS Foto

Naujausia visuomenės apklausa rodo, kad rudenį smuko gyventojų pasitikėjimas penkiais Lietuvos institutais. Labiausiai – 8 procentiniais punktais – sumažėjo pasitikinčių šalies kariuomene ir prezidentūra. Be to, pasitikėjimas mažėjo ir teismais, Seimu bei „Sodra".

Šių metų rugsėjo 24–spalio 9 dienomis ELTA užsakymu rinkos ir viešosios nuomonės tyrimo kompanija „Baltijos tyrimai“ teiravosi Lietuvos gyventojų, ar šie pasitiki įvairiais šalies institutais.

Kaip ir ankstesnėse apklausose, didžiausia dalis gyventojų pasitiki Lietuvos policija ir kariuomene. Policija pasikliauja 74 proc. respondentų, o 21 proc. apklaustųjų priešingai – nepasitiki šia institucija. Tuo metu kariuomene, nepaisant kritusio jos vertinimo, teigia pasitikintys 67 proc. gyventojų, o 28 proc. nėra linkę ja pasikliauti.

Toliau sąraše – Bažnyčia, kuria pasitiki 65 proc., o nepasitiki 29 proc. respondentų, ketvirta – „Sodra“. Nors pasitikėjimas ja sumažėjo 3 procentiniais punktais, „Sodra“ pasikliauja daugiau nei pusė gyventojų (59 proc.), dar 33 proc. apklaustųjų institucijos veiklą vertina neigiamai. Nežymiai nuo jos atsilieka savivaldybės. Vietos valdžia pasitiki 58 proc. respondentų, nepasitiki 35 proc.

Tuo metu pasitikėjimas Prezidentūra smuko 8 procentiniais punktais. Šia institucija pasikliauja 58 proc. gyventojų, o neigiamai apie jos veiklą atsiliepia 39 proc. apklaustųjų.

Toliau rikiuojasi institucijos, kuriomis gyventojai daugiau nepasitiki nei pasitiki. Tai – Lietuvos žiniasklaida (44 proc. pasitiki ir 53 proc. nepasitiki), teismai (41 proc. pasitiki ir 47 proc. nepasitiki), Vyriausybė (36 proc.  pasitiki ir 60 proc. nepasitiki) bei parlamentas (25 proc. pasitiki ir 70 proc. nepasitiki). 

Kaip rodo apklausos rezultatai, visuomenės pasitikėjimas teismais ir Seimu, palyginti su ankstesne apklausa, sumažėjo atitinkamai 5 ir 4 procentiniais punktais.

Atlikto tyrimo metu asmeninio interviu būdu buvo apklausti 1 004 Lietuvos gyventojai (18 metų ir vyresni), apklausa vyko 108 atrankos taškuose. 

Apklaustųjų sudėtis atitinka 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų sudėtį pagal lytį, amžių, tautybę, gyvenvietės tipą.

Tyrimų rezultatų paklaida iki 3,1 proc.

