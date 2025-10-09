Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Apie 45 proc. Lietuvos gyventojų palaiko kultūros bendruomenės protestus

2025-10-09 07:09 / šaltinis: BNS
2025-10-09 07:09

Apie 45 proc. Lietuvos gyventojų palaiko kultūros bendruomenės protestus dėl to, kad Kultūros ministerija po mainų buvo priskirta valdančiajai „Nemuno aušrai“, rodo ketvirtadienį LRT užsakymu skelbiama „Norstat“ atlikta visuomenės apklausa.

Kultūros bendruomenės protestas dėl kandidato į kultūros ministrus ir šios ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“. ELTA / Žygimantas Gedvila

2

Tyrimas rodo, kad protestų nepalaiko 32 proc. visuomenės, o likę 23 proc. neturi nuomonės šiuo klausimu.

Kultūrininkų veiksmai yra labiau palaikomi ir miestuose, ir kaimuose, tačiau mažiau remiami tarp žemesnių pajamų ir žemesnio išsilavinimo gyventojų.

Apklausa taip pat rodo, kad prezidentas Gitanas Nausėda yra dažniausiai įvardijamas kaip atsakingas dėl padėties.

Paklausti, kam tenka didžiausia atsakomybė dėl susidariusios situacijos kultūros sektoriuje, 29,7 proc. respondentų minėjo G. Nausėdą, beveik 12,9 proc. – Lietuvos socialdemokratų partiją, po beveik 10,9 proc. – premjerę Ingą Ruginienę ir partiją „Nemuno aušra“.

Kiti veikėjai minėti mažiau.

BNS rašė, kad kultūrininkai jau kelias savaites protestuoja dėl „Nemuno aušrai“ priskirto kultūros ministro portfelio.

Partijai atsakomybė deleguoti šį ministrą teko po ministerijų mainų, kai Energetikos ministerija buvo perleista socialdemokratams, prezidentui atsisakius tvirtinti „aušriečių“ kandidatą Mindaugą Jablonskį.

Kultūros ministru formuojant Vyriausybę buvo paskirtas „aušrietis“ Ignotas Adomavičius, tačiau jis praėjusią savaitę pasitraukė iš pareigų.

Dabar kultūros ministre laikinai dirba švietimo ministrė socialdemokratė Raminta Popovienė.

LRT užsakymu tyrimų bendrovė „Norstat“ reprezentatyvią gyventojų nuomonės apklausą atliko spalio 1–6 dienomis. Telefonu ir internete apklausti buvo tūkstantis Lietuvos gyventojų, tyrimo rezultatų paklaida siekia 3,1 procento.

