LRT taryba kritikuoja transliuotojo vadovybę dėl informacijos teikimo Europos Komisijai

„Komisijos ataskaitoje nurodoma, kad 2025 metais buvo atliekamas ne LRT veiklos atitikties politinio neutralumui principui vidaus auditas, bet LRT žurnalistų politinio neutralumo auditas. Taip pat nepagrįstai teigiama, kad su šio audito atlikimu siejamas buvusio tarybos pirmininko Eugenijaus Valatkos atsistatydinimas ir LRT vidaus audito tarnybos vadovės pasitraukimas iš pareigų 2025 m. pirmoje pusėje“, – ketvirtadienį išplatintame visuomeninio transliuotojo pranešime cituojamas Tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas.
Jis pabrėžė, kad EK tai siejo su grėsme LRT nešališkumui.
Anot M. Jurkyno, visuomeninio transliuotojo vadovė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė liepą tikino, kad LRT Komisijai neteikė jokios informacijos, tačiau rugsėjį pripažino, kad informacija buvo teikiama.
M. Garbačiauskaitė-Budrienė BNS teigė, kad informacija buvo teikta vadovaujantis viešais šaltiniais.
„Tarybos mestus kaltinimus griežtai atmetu. LRT teikė informaciją Europos Komisijai iš viešų šaltinių, esamas susirašinėjimas tą gali paliudyti. Įstatymas numato teisę generaliniam direktoriui atstovauti LRT. (...) Noriu atkreipti dėmesį, kad politinio neutralumo auditas koncentravosi būtent į LRT žurnalistų darbo procesus, todėl neteisinga neigti, kad tai nebuvo LRT žurnalistų politinio neutralumo auditas“, – sakė transliuotojo vadovė.
M. Jurkynas tvirtina, kad taryba išsakė pastabą LRT vadovei, kad ateityje ji informuotų apie informacijos teikimą EK.
„Informacija apie LRT turi būti teikiama patikrinta ir patikima, o ne „vadovaujantis viešaisiais šaltiniais“, kadangi netiksli informacija gali sukelti reputacinę žalą LRT“, – pranešime išsakoma tarybos pozicija.
M. Garbačiauskaitė-Budrienė tokį LRT Tarybos pareiškimą vadina kaltų ieškojimu dėl kritikos.
„Tarybos inicijuotas Politinio neutralumo auditas susilaukė plačios kritikos viešumoje, ekspertai ne kartą akcentavo, kad tokio tipo priemonės veda prie savicenzūros. Tačiau užuot sprendę šio audito deeskalavimo klausimą, paaiškinę savo motyvus žurnalistų bendruomenei, Taryba ieško kaltų dėl kritikos jų adresu“, – teigė ji.
LRT vadovė taip pat pabrėžė, kad šią savaitę tarybai siūlė paviešinti minėto audito rezultatus, tačiau ši nesutiko pašalinti konfidencialumo žymos.
