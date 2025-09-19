Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė: niekas neribos turinio, bet LRT turėtų skirti laiko kitokiam informavimui

2025-09-19 14:07 / šaltinis: BNS
2025-09-19 14:07

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako, kad valdantieji neribos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) turinio, tačiau mano, kad visuomeninis transliuotojas galėtų daugiau laiko skirti „visuomenei naudingai informacijai“.

LRT (nuotr. Elta)

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako, kad valdantieji neribos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) turinio, tačiau mano, kad visuomeninis transliuotojas galėtų daugiau laiko skirti „visuomenei naudingai informacijai“.

„Niekas nežada riboti žodžio laisvės. (...) Kaip aš suprantu, nacionalinis transliuotojas turėtų dalį laiko skirti šiek tiek kitokiam visuomenės informavimui“, – susitikime su konservatorių atstovais Seime penktadienį teigė I. Ruginienė.

„Tam tikros socialinės tematikos galėtų atsirasti, jokiu būdu ne tam tikrų politikų, partijų arba ministerijų reklamos, bet, pavyzdžiui, darbo teisės, finansinio raštingumo informaciniai pranešimai“, – kalbėjo ji.

Anot paskirtosios premjerės, pageidavimą, kad tokio pobūdžio informacijos LRT galėtų transliuoti daugiau, išreiškė ir profesinės sąjungos.

„Į tą programų tinklelį įsiterpti labai sunku su labai svarbia visuomenei informacija“, – sakė I. Ruginienė.

Kaip rašė BNS, socialdemokratų, „aušriečių“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų pasirašytoje koalicinėje sutartyje nurodytas siekis užtikrinti „žodžio laisvę ir nuomonių pliuralizmą visuomeninio transliuotojo veikloje“.

Valdantieji taip pat ketina stiprinti „visuomeninį transliuotoją, siekdami užtikrinti nešališką nuomonių įvairovę ir visuomenės švietimą skirtingose srityse atitinkantį kokybišką turinį“.

„Šitas punktas neišnyks, bet gal jį reikia suformuluoti kitaip, kad būtų suprantamas mums vienodai. (...) Jeigu kalbame apie tą punktą, tai kalbame apie tai, kad galėtų atsirasti visuomenei naudingos informacijos įvairiomis prizmėmis“, – kalbėjo I. Ruginienė.

Antradienį 230 LRT darbuotojų kreipėsi į valdančiąją koaliciją, ragindami atsisakyti Vyriausybės programos projekto ir koalicinės sutarties nuostatų dėl visuomeninio transliuotojo.

Darbuotojai taip pat kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą, ragindami jį „pasinaudoti savo moraliniu autoritetu ir pakviesti valdančiuosius atsisakyti šių punktų“.

BNS skelbė, kad praėjusią savaitę Europos transliuotojų sąjunga (EBU) paskirtajai premjerei Ingai Ruginienei bei Seimo valdantiesiems išreiškė susirūpinimą dėl visuomeninio transliuotojo LRT nepriklausomumo ir paragino dar kartą įsipareigoti jį saugoti.

„Aš asmeniškai negavau (kreipimosi – BNS), tai, matyt, gavo Vyriausybė, į tą laišką bus atsakyta“, – sakė I. Ruginienė.

BNS skelbė, kad kandidatė į kultūros ministres Vaida Aleknavičienė tikino, kad valdančioji dauguma neketina kištis į visuomeninio transliuotojo LRT turinį, ketina tai aiškiau įvardinti priemonių plane.

