Ingos Ruginienės patarėjo pasakymas apie rankinės kainą sukėlė dar daugiau triukšmo: tai – nelegalu

Socialiniame tinkle „Facebook“ išplito įrašas, kuriame visuomenininkė Lukrecija Lenkauskaitė-Stankevičė aptarė I. Ruginienės pasirinktą rankinę. Kiek vėliau ji pasidalijo mintimis ir apie situaciją, kai politikės patarėjas teigė, jog rankinės kaina – 50 eurų
Inga Ruginienė sulaukė kritikos
Moteris savo mintis išdėstė socialiniame tinkle, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
„Visu pirma, pati premjerė (jos komanda) atsakė dėl kainos. Taigi, mielieji, laikykites – rankinė pirkta Milane už… 50 eurų. Aš pradedu galvot, kad ne tik mūsų ministrais siūlomi dirbti žmonės be kompetencijų. Nes su šitokiu patosu ir pasitikėjimu savimi, sumaišytu su bandymu ka=kaip sumenkinti kritikuojantį (palyginimu su Inga Valinskiene, kuris išvis yra wtf lygio…) atsakyti į tokius klausimus gali tik apie diplomatiją ir PR mažai išmanantis žmogus.
Atsiminkim – galimybė kritikuoti valdžią yra vienas iš pagrindinių demokratijos bruožų. Pilietinės visuomenės klausimai apie politikų turtą palaiko politinę atskaitomybę. TAI YRA SVARBU. Visų antra, sprendžiant iš atsakymo, jie tiesiog atvirai prisipažino, kad nusipirko vadinamąjį fake, kurie yra nelegalūs?.. Kuo tai yra gerai? Kaip jau rašiau, politikų apranga yra pareiškimas in itself. Tai dabar lieku galvot, o ką gi toks mūsų aukščiausios politikės pareiškimas reiškia…
P.s. Taip, aš tiesiog PAVYDŽIU jai šios tases, nes nesu politikoje, tiek neuždirbu, ir nesu premjerė… Bet dabar jau kai prisipažino, kad pirkta padielka turguje, tai jau nebenoriu…“
Primename, kad pirminiame Lukrecijos įraše moteris teigė, jog paskirtoji premjerė puikuojasi prabanga, pateikdama pavyzdį, kad tokia rankinė gali kainuoti net 5 tūkst. eurų.
„Politiniu faux pas to nepavadinsi… Kai aukščiausi valstybės vadovai pradeda VIEŠAI vaikščioti su tokiais aksesuarais, Lietuva kaip minimum per tris žingsnius į rytų pusę pasislenka… Tai yra GĖDŲ GĖDA. Mes į Skandinaviją lygiuojamės ar į ruzzkyna?
Kai tu turi tokias rankines, ir esi išrinkta į vieną aukščiausių šalies politinių postu, tu nukiši tą rankinę į spintos galą, ir išsitrauki ją nebent arba po 3 metų, arba incognito atostogų metu, arba per privatų draugų vakarėlį…
Ir šiaip – jei jau nori pasipuikuoti prabanga, gal tada išsirink ką nors iš Lietuvos dizainerių?.. Kiek kainų ir perspektyvių!
P.s. Ne, šis įrašas nėra apie moteris. Rankinės ar kitus prabangius aksesuarus gali dėvėti tiek vyrai, tiek moterys. Galima lengvai pasigooglinti, kiek kainuoja to paties putkos žieminė Loro Piana striukė. P.p.s. Tai nėra ta pati spalva, žinau, tiesiog tingėjau ieškotis konkrečios kolekcijos“, – rašė visuomenininkė.
Sureagavo Ingos Ruginienės patarėjas
Portalas Žmonės.lt susisiekė su I. Ruginienės patarėju Ignu Algirdu Dobrovolsku, kuris sureagavo į šią kritiką politikės atžvilgiu.
Jis teigė, kad tokios kalbos stipriai prasilenkia su realybe, o I. Ruginienė neleidžia sau tokios didelės prabangos, apie kurią kalba internautai.
„Kalbant apie minėtą įrašą, kaina yra absoliučiai neatitinkanti realybės, šis Premjerės rankinukas yra pirktas Milane už 50 eurų“, – teigė I. Ruginienės patarėjas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!