Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
9
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Ingos Ruginienės patarėjo pasakymas apie rankinės kainą sukėlė dar daugiau triukšmo: tai – nelegalu

2025-09-18 14:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-18 14:25

Paskirtoji Lietuvos premjerė Inga Ruginienė sulaukė dėmesio dėl savo pasirinkto aksesuaro – internautams užkliuvo jos rankinė. Į šias kalbas sureagavo ir politikės patarėjas, kurio komentarai sulaukė dar didesnio atgarsio.

Inga Ruginienė (nuotr. facebook ir BNS)

Paskirtoji Lietuvos premjerė Inga Ruginienė sulaukė dėmesio dėl savo pasirinkto aksesuaro – internautams užkliuvo jos rankinė. Į šias kalbas sureagavo ir politikės patarėjas, kurio komentarai sulaukė dar didesnio atgarsio.

REKLAMA
9

Socialiniame tinkle „Facebook“ išplito įrašas, kuriame visuomenininkė Lukrecija Lenkauskaitė-Stankevičė aptarė I. Ruginienės pasirinktą rankinę. Kiek vėliau ji pasidalijo mintimis ir apie situaciją, kai politikės patarėjas teigė, jog rankinės kaina – 50 eurų

TAIP PAT SKAITYKITE:

Inga Ruginienė sulaukė kritikos

Moteris savo mintis išdėstė socialiniame tinkle, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

REKLAMA
REKLAMA

„Visu pirma, pati premjerė (jos komanda) atsakė dėl kainos. Taigi, mielieji, laikykites – rankinė pirkta Milane už… 50 eurų. Aš pradedu galvot, kad ne tik mūsų ministrais siūlomi dirbti žmonės be kompetencijų. Nes su šitokiu patosu ir pasitikėjimu savimi, sumaišytu su bandymu ka=kaip sumenkinti kritikuojantį (palyginimu su Inga Valinskiene, kuris išvis yra wtf lygio…) atsakyti į tokius klausimus gali tik apie diplomatiją ir PR mažai išmanantis žmogus.

REKLAMA

Atsiminkim – galimybė kritikuoti valdžią yra vienas iš pagrindinių demokratijos bruožų. Pilietinės visuomenės klausimai apie politikų turtą palaiko politinę atskaitomybę. TAI YRA SVARBU. Visų antra, sprendžiant iš atsakymo, jie tiesiog atvirai prisipažino, kad nusipirko vadinamąjį fake, kurie yra nelegalūs?.. Kuo tai yra gerai? Kaip jau rašiau, politikų apranga yra pareiškimas in itself. Tai dabar lieku galvot, o ką gi toks mūsų aukščiausios politikės pareiškimas reiškia…

REKLAMA
REKLAMA

P.s. Taip, aš tiesiog PAVYDŽIU jai šios tases, nes nesu politikoje, tiek neuždirbu, ir nesu premjerė… Bet dabar jau kai prisipažino, kad pirkta padielka turguje, tai jau nebenoriu…“

Primename, kad pirminiame Lukrecijos įraše moteris teigė, jog paskirtoji premjerė puikuojasi prabanga, pateikdama pavyzdį, kad tokia rankinė gali kainuoti net 5 tūkst. eurų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Politiniu faux pas to nepavadinsi… Kai aukščiausi valstybės vadovai pradeda VIEŠAI vaikščioti su tokiais aksesuarais, Lietuva kaip minimum per tris žingsnius į rytų pusę pasislenka… Tai yra GĖDŲ GĖDA. Mes į Skandinaviją lygiuojamės ar į ruzzkyna?

Kai tu turi tokias rankines, ir esi išrinkta į vieną aukščiausių šalies politinių postu, tu nukiši tą rankinę į spintos galą, ir išsitrauki ją nebent arba po 3 metų, arba incognito atostogų metu, arba per privatų draugų vakarėlį…

REKLAMA

 Ir šiaip – jei jau nori pasipuikuoti prabanga, gal tada išsirink ką nors iš Lietuvos dizainerių?.. Kiek kainų ir perspektyvių!

P.s. Ne, šis įrašas nėra apie moteris. Rankinės ar kitus prabangius aksesuarus gali dėvėti tiek vyrai, tiek moterys. Galima lengvai pasigooglinti, kiek kainuoja to paties putkos žieminė Loro Piana striukė. P.p.s. Tai nėra ta pati spalva, žinau, tiesiog tingėjau ieškotis konkrečios kolekcijos“, – rašė visuomenininkė.

REKLAMA

Sureagavo Ingos Ruginienės patarėjas

Portalas Žmonės.lt susisiekė su I. Ruginienės patarėju Ignu Algirdu Dobrovolsku, kuris sureagavo į šią kritiką politikės atžvilgiu.

Jis teigė, kad tokios kalbos stipriai prasilenkia su realybe, o I. Ruginienė neleidžia sau tokios didelės prabangos, apie kurią kalba internautai.

„Kalbant apie minėtą įrašą, kaina yra absoliučiai neatitinkanti realybės, šis Premjerės rankinukas yra pirktas Milane už 50 eurų“, – teigė I. Ruginienės patarėjas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų