Ruginienė: Energetikos bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijų sujungimas problemos neišspręstų

„Scenarijų įvairių gali būti, bet ne ministerija, matyt, kalta (kad nepavyksta surasti ministrų – ELTA). (...) Tai yra ateities klausimas, kuris turi būti išdiskutuotas, kaštų naudos analizė turėtų būti padaryta. Čia ne 5 minučių klausimas, kur (...) premjeras padeda parašą ir jau, žiūrėk, ministerijos sujungtos. Čia ne apie tai“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė I. Ruginienė.
„Šiandien mes turime kitą problemą, mes turime išspręsti pilnos sudėties Vyriausybės klausimą ir tai yra labai svarbu. Kol neišsprendėme šito klausimo, ateities perspektyvos lieka tik ateityje“, – tęsė ji.
Kaip jau buvo skelbta, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius yra teigęs, kad koalicijoje pasigirsta siūlymų jungti Energetikos bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijas.
Anot jo, jeigu Vyriausybės formavimas stringa, nes nerandama vadovo Energetikos ministerijai, galbūt institucijų sujungimas reikštų mažesnes problemas.
Pagal naująją koalicijos sutartį Energetikos ministerija atiteko „Nemuno aušrai“, kaip ir Aplinkos ministerija.
Tačiau šią savaitę prezidentas Gitanas Nausėda atmetė abi partijos teiktas kandidatūras – teisininko Mindaugo Jablonskio ir iki šiol laikinai aplinkos ministro pareigas einančio Povilo Poderskio.
Energetikos ministerija buvo panaikinta 1997 m. ir sujungta su tuomete Ūkio ministerija, vėliau jų funkcijos buvo atskirtos.
Gintauto Palucko vadovautos Vyriausybės laikotarpiu taip pat kalbėta apie Energetikos ir Susisiekimo ministerijų sujungimą.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą – šiuo metu jame yra 12 pavardžių.
Antradienį „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis nurodė, kad „aušriečiai“ teiks naujus kandidatus į ministrus. Seimo narys Robertas Puchovičius nurodė, kad ketinama siūlyti į pareigas partijai priklausančius pretendentus. Visgi kol kas kandidatų „aušriečiai“ nėra pateikę.
