TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Paskirtoji premjerė yra numačiusi, ką socialdemokratai deleguotų į aplinkos ir energetikos ministrus

2025-09-18 08:49 / šaltinis: ELTA
2025-09-18 08:49

Nemuno aušrai“ kol kas nepasiūlant naujų kandidatų į aplinkos ir energetikos ministrus, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako, kad jų neatradus, ji galėtų pasiūlyti bent kelis socialdemokratus į abi ministerijas.

Prezidentas susitiko su kandidate į Ministrus Pirmininkus Inga Ruginiene (nuotr. Roberto Riabovo)

0

„Galiu pasakyti, kad jau dabar turiu net po kelias pavardes į kiekvieną ministeriją iš socialdemokratų pusės. Ruošiuosi ir tokiam scenarijui. Tikrai turėčiau ką pateikti į kiekvieną ministeriją“, – „Žinių radijui“ teigė I. Ruginienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mes tikrai pasitartume su „valstiečių“ frakcija, nes jie yra mūsų partneriai. Jeigu būtų toks noras – pasidalintume“, – akcentavo ji. 

ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Vyriausybę – šiuo metu joje yra 12 ministrų. 

Koalicijoje augant įtampai dėl Remigijaus Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“ delsimo teikti naujus pretendentus į aplinkos ir energetikos ministrus, „aušriečių“ lyderis tikina, jog prezidentui G. Nausėdai veikiausiai ir vėl bus teikiami jau atmesti kandidatai. Pasak jo, jei tokia „Nemuno aušros“ pozicija partnerių netenkina, koalicijos gali ir nelikti. 

Savo ruožtu premjerė I. Ruginienė tikina, kad šiuo klausimu galutinis sprendimas – jos rankose. 

