  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė ketina su Skverneliu išgerti kavos

2025-09-17 14:12 / šaltinis: BNS
2025-09-17 14:12

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė ketina susitikti su buvusių koalicijos partnerių demokratų lyderiu Sauliumi Skverneliu, tačiau būsimo pokalbio turinio nekomentuoja.

Ruginienės premjero poste nebematantis Skvernelis: „Siūlo pirkti katę maiše“ (nuotr. Dainiaus Labučio)

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė ketina susitikti su buvusių koalicijos partnerių demokratų lyderiu Sauliumi Skverneliu, tačiau būsimo pokalbio turinio nekomentuoja.

6

Šių dviejų politikų susitikimas vyks pastaruoju metu „Nemuno aušrai“ sunkiai randant tinkamų kandidatų į aplinkos ir energetikos ministrų pareigas.

„Mes susitarėme išgerti kavos“, – žurnalistams trečiadienį sakė socialdemokratė.

Vis tik nedetalizavo, apie ką buvę partneriai ketina kalbėtis.

„Su buvusiu premjeru aš kaip būsima premjerė tikrai turėsiu ką pasikalbėti. (...) Dar neįvyko pokalbis, negaliu atskleisti turinio“, – kalbėjo I. Ruginienė.

Socialdemokratė neatskleidė ir to, kas inicijavo susitikimą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Remigijus Žemaitaitis ir Gitanas Nausėda (nuotr. Elta)
Kaip patenkinti ir Nausėdą, ir Žemaitaitį: naujų ministrų ieškos „iki Velykų“? (116)
Inga Ruginienė (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Po Skvernelio klausimo ironiškas Ruginienės atsakas: Jūs pats norėjote (153)

