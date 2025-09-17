Ruginienė ketina su Skverneliu išgerti kavos

Šių dviejų politikų susitikimas vyks pastaruoju metu „Nemuno aušrai“ sunkiai randant tinkamų kandidatų į aplinkos ir energetikos ministrų pareigas.
„Mes susitarėme išgerti kavos“, – žurnalistams trečiadienį sakė socialdemokratė.
Vis tik nedetalizavo, apie ką buvę partneriai ketina kalbėtis.
„Su buvusiu premjeru aš kaip būsima premjerė tikrai turėsiu ką pasikalbėti. (...) Dar neįvyko pokalbis, negaliu atskleisti turinio“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Socialdemokratė neatskleidė ir to, kas inicijavo susitikimą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!