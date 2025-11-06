Prakalbo kito glėbyje užfiksuota Agnė Petravičienė: tai nutiko jos vyro panosėje

Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su Agne Petravičiene, kuri įamžinta vaizdo įraše – jame ji šiltai apsikabina su dainininku bei verslininku ir plačiai šypsosi vienas kitam.
Gerbėjų dėmesį prikaustė netikėtas susitikimas su kitu vyru
Socialiniame tinkle pradėjo plisti Agnės vaizdo įrašas, kuriame ji – su Igoriu Jarmolenka.
Moteris pasakojo, kad šis susitikimas jai buvo visiškai netikėtas – tuo metu ji su vyru ramiai leido laiką prekybos centre
„Su Igoriu Jarmolenka jau daug metų esame pažįstami – kaip sakoma, sena ir graži pažintis. Ne paslaptis, kad Igoris yra ne tik verslininkas, bet ir dainininkas. Tad jei planavome skanauti jo nuostabių patiekalų, šis susitikimas buvo visiškai neplanuotas. Beje, tai jau ne pirmas toks mūsų atsitiktinis susitikimas per visą mūsų pažinties istoriją.
Kaip tik tuo metu Igoris filmavo klipą Vilniuje – ir štai mes jau antrą kartą susitinkame visiškai atsitiktinai. Pirmą kartą jis dalijo gėles moterims, ir, pokšt – Agnutė jų gavo. Buvo labai smagu, dar papildomai gavau saldainių dėžutę su Igorio atvaizdu. Ji dar vis stovi – pažadu, kad ateityje ją „suvalgysiu“.
Šįkart aš ką tik buvau po laidos filmavimo, kuri užsitęsė, tad buvau šiek tiek pavargusi. Su vyru nusprendėme užkąsti „Panoramoje“. Kol vyras kažką apžiūrinėjo parduotuvėje, aš tiesiog ramiai vaikščiojau – ir štai prieš mane vėl „išdygsta“ Igoris, pasitempęs ir pasipuošęs, kaip visada. Ir pasirodo, aš jau buvau jo video kadre! Kadangi Igoris nėra susireikšminęs, mane paliko savo klipe – galėjo juk iškirpti. Šiuo kadru ir pasidalinau savo feisbuko puslapyje. Niekas nesuvaidinta – ir tai net geriau“, – apie susitikimą pasakojo ji.
Tęsdama pokalbį apie dainininką ir verslininką Igorį, Agnė prasitarė apie ateities planus drauge: „Neslėpsiu, su Igoriu turėjome ir tam tikrų planų, kuriuos, jei likimo vėjas pūs palankia kryptimi, įgyvendinsime.“
Kartais gyvenimas pateikia tokias situacijas, kurios atrodo lyg iš filmo – netikėtos, šiek tiek juokingos ir visai neplanuotos. Viena iš tokių akimirkų nutiko Agnei, kai ji netikėtai atsidūrė Igorio vaizdo klipe.
„Tokie susitikimai tik primena, kad gyvenimas pats režisuoja klipus – be montažo ir dublių. Jei taip ir toliau, pradėsiu galvoti, kad mūsų susitikimus planuoja ne likimas, o Igoris su paslėpta kamera. Bet pažadu – jei kada vėl „išdigs“ su kamera, tai bent lūpas pasidažysiu. Po tokių sutapimų jau drąsiai galiu sakyti – su Igoriu niekada nežinai: ar į restoraną pateksi, ar tiesiog pakliūsi į klipą“, – juokėsi moteris.
Netikėtą susitikimą galite pamatyti čia:
