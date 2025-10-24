Šalia Agnės Petravičienės pastebėtas kitas vyras: gerbėjai sunerimę, ar pakeis Radžį

„Ši daina gimė prieš daugelį metų, tačiau vis laukė savo laiko. O kadangi tapau močiute, tai suskubau – juk kas žino, gal jau tik lopšines teks dainuoti ateityje“, – nuotaikingai paatviravo teksto ir muzikos autorė.
Kūrinys nesenstančia tema
A. Petravičienė prisipažįsta, kad „Uždrausti jausmai“ – apie universalią, niekada neišsemiamą temą – meilę.
„Dauguma dainų pasaulyje vienaip ar kitaip kalba apie jausmus, tad ir ši – ne išimtis. Kaip sakoma, nieko naujo su tema, bet vis tiek iš širdies“, – atvirauja dainininkė.
Vos pasirodžius dainai internete, gerbėjai atkreipė dėmesį į nuotrauką, kurioje šalia A. Petravičienės matomas vyriškis. Komentarų skiltyje netruko pasirodyti klausimų – ar tai naujasis atlikėjos scenos partneris, galbūt pakeisiantis Radžį, su kuriuo Agnę sieja ilgametė muzikinė draugystė.
„Šiai dainai iš tiesų planavau nufilmuoti vaizdo klipą – norėjosi tai padaryti šiltu oru, su gražiais vaizdais ir, žinoma, su partneriu. Tačiau dėl intensyvaus darbų grafiko sumanymas liko neįgyvendintas, todėl nusprendžiau įdėti nuotrauką su žmogumi, kuris man artimas tiek kūrybiškai, tiek gyvenime“, – paaiškina dainininkė.
Paslaptingasis vyras nuotraukoje – Marijus Jakinevičius, Agnės pusbrolis, žinomas vyndarys ir „Miella vyninės“ bendrasavininkas.
„Marijus – kūrybiška siela. Jis pats yra dainavęs „Chorų karų“ projekte kaip Alytaus „Oranžinio choro“ narys, todėl mūsų požiūris į muziką labai panašus. Be to, tiesiog puikiai sutariame – todėl jo nuotrauka prie dainos pasirodė natūralus ir šiltas sprendimas“, – sako A. Petravičienė.
Daina „Uždrausti jausmai“
