Radži pasidalijo svorio mažinimo receptu: prireiks vos kelių ingredientų

Jis atskleidė, kokį gėrimą vartoja siekdamas atsikratyti nereikalingų kilogramų.
Pradėjo mesti svorį
Naujienų portalui tv3.lt Radži sakė, kad pradėjo naudoti šį gėrimą, siekdamas numesti svorio.
„Pradėjau naudoti. Žiūrėsim, ar pavyks“, – šyptelėjo jis bei atskleidė, kad šio iššūkio laikysis apie mėnesį laiko.
Socialiniuose tinkluose jis paviešino, kokį lengvai pasigaminamą gėrimą vartoja siekdamas numesti svorio.
„Sveiki draugai, dalinuosi labai paprastu, bet veiksmingu svorio mažinimo receptu!
Reikės:
1. Mineralinio vandens. Būtinai gazuoto! (bet kokio).
2. Kefyro 2,5%.
3. Pusės citrinos.
VISKAS!
GERTI KIEKVIENĄ VAKARĄ 2VAL. PRIEŠ MIEGĄ. (REZULTATAS TURĖTŲ BŪTI JAU PO SAVAITĖS. Kažkur 2-3kg turėtų kristi.)
Aišku priklauso kiek kg norite numesti“, – rašė Radži.
Primename, kad tai yra tik patariminio pobūdžio straipsnis. Dėl savo sveikatos ir mitybos visuomet rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.
