  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Radži pasidalijo svorio mažinimo receptu: prireiks vos kelių ingredientų

2025-10-02 15:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-02 15:25

Scenos grandas Radži Aleksandrovičius socialiniuose tinkluose pasidalijo svorio mažinimo receptu, kurį pats išbando.

3

Jis atskleidė, kokį gėrimą vartoja siekdamas atsikratyti nereikalingų kilogramų.

Pradėjo mesti svorį

Naujienų portalui tv3.lt Radži sakė, kad pradėjo naudoti šį gėrimą, siekdamas numesti svorio.

„Pradėjau naudoti. Žiūrėsim, ar pavyks“, – šyptelėjo jis bei atskleidė, kad šio iššūkio laikysis apie mėnesį laiko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Socialiniuose tinkluose jis paviešino, kokį lengvai pasigaminamą gėrimą vartoja siekdamas numesti svorio.

„Sveiki draugai, dalinuosi labai paprastu, bet veiksmingu svorio mažinimo receptu!

Reikės:

1. Mineralinio vandens. Būtinai gazuoto! (bet kokio).

2. Kefyro 2,5%.

3. Pusės citrinos.

VISKAS!

GERTI KIEKVIENĄ VAKARĄ 2VAL. PRIEŠ MIEGĄ. (REZULTATAS TURĖTŲ BŪTI JAU PO SAVAITĖS. Kažkur 2-3kg turėtų kristi.)

Aišku priklauso kiek kg norite numesti“, – rašė Radži.

Primename, kad tai yra tik patariminio pobūdžio straipsnis. Dėl savo sveikatos ir mitybos visuomet rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.

 

