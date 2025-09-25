Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš Radži – jautrūs žodžiai mylimai moteriai: paviešino ir vaizdo įrašą

2025-09-25 11:17 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-25 11:17

Scenos grandas Radži Aleksandrovičius mini ypatingą progą – rugsėjo 25 d. gimtadienį švenčia jo močiutė.

Scenos grandas Radži Aleksandrovičius mini ypatingą progą – rugsėjo 25 d. gimtadienį švenčia jo močiutė.

REKLAMA
0

Žinomas dainininkas socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo šiltu sveikinimu savo močiutei.

Radžis Aleksandrovičius
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Radžis Aleksandrovičius

Skyrė jautrius žodžius

Socialiniame tinkle jis taip pat pasidalijo mylimos močiutės vaizdo įrašu, kuriame ji šoka ir plačiai šypsosi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Didžiausi sveikinimai močiutei su Gimtadieniu! Su gražiu jubiliejumi! Daug sveikatos, geros nuotaikos! Dar daug gražių akimirkų“, – sveikindamas močiutę rašė vyras.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų