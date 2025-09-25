Iš Radži – jautrūs žodžiai mylimai moteriai: paviešino ir vaizdo įrašą

Žinomas dainininkas socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo šiltu sveikinimu savo močiutei.
Skyrė jautrius žodžius
Socialiniame tinkle jis taip pat pasidalijo mylimos močiutės vaizdo įrašu, kuriame ji šoka ir plačiai šypsosi.
„Didžiausi sveikinimai močiutei su Gimtadieniu! Su gražiu jubiliejumi! Daug sveikatos, geros nuotaikos! Dar daug gražių akimirkų“, – sveikindamas močiutę rašė vyras.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!