Radži – apie tikrąjį ryšį su Agne, į sceną besiveržiančius gerbėjus ir skaudžią netektį: „Kuo toliau, tuo blogiau buvo"

Vasara – darbingiausias sezonas metuose daugumai atlikėjų. Ne išimtis ir žinomas scenos veidas – Radži Aleksandrovič. Koncertai pajūryje jau tapo neatsiejama dainininko dalis, nors Radži neslepia, jog teko pasirodyti ir kituose Lietuvos miestuose.
„Vasara man tikrai buvo labai gera. Turėjau daug koncertų tiek pajūryje, tiek visoje Lietuvoje. Gal daugiausia vis tiek buvo pajūryje ir toje pusėje įvairiose šventėse. Turbūt kultūros namai gavo gerą finansavimą šiai metais“, – juokiasi dainininkas.
Ši vasara dainininkui buvo itin darbinga ne tik koncertų prasme. Atlikėjas išleido kelias naujas dainas, kurių vaizdo klipai susilaukė itin didelio dėmesio. Viename jų atlikėjas filmavosi su dailia moterimi šviesiais plaukais. Idėja čia gimė visai netikėtai. Klausytojai nė neįtarė:
„Idėja gimė visai netikėtai. Pačią dainą man pasiūlė, tiesą pasakius. Man ji patiko, pasirodė tokia lengva, nieko labai nereikalaujanti, bet vaizdo klipui man tiesiog neliko laiko. Aš labai daug koncertavau, tai sugalvojom padaryti taip: tą moterį nufilmavo viename mieste, o mane visai kitame, tai mes taip ir nesusitikom, bet dainos minčiai čia labai tiko, jog apie ją galvoju, bet nematau“.
Antrasis vaizdo klipas, kuris tiesiog sprogdino internetą, buvo su scenos kolege Agne Petravičiene, kuomet jie romantiškai leidžia laiką laive. Kadaise Radži bei Agnė kurį laiką dainavo kartu, buvo kalbos, jog scenos partnerius galėjo sieti ir romantiniai santykiai.
„Jei mūsų neporuotų, būtų juokinga. Yra visiškai normalu, jog žmones, kurie dainuoja kartu, nuolat poruoja. Taip buvo visais laikais. Su šiuo faktu reikia susitaikyti ne mums, o mūsų šeimoms ar antrosioms pusėms, kurie turi suprasti, jog tai tik šou dalis, o mes patys žinome, kad mes esame draugai ir kolegos ir nėra nieko daugiau. Mes romantinių santykių negalime sau leisti, nes mes žinome, kas mes esame“, – apie apkalbas pasakoja Radži.
Neretai būna, jog atlikėjai daro pertraukas, pervargsta, kas yra visiškai normalus reiškinys, tarp didelio darbo krūvio, tačiau Radži atvirauja, jog jis visiškai kitoks.
„Aš gyvenu muzika. Muzika – tai mano gyvenimo būdas. Aš būdamas vaikas net sapnuodavau, kaip stoviu ant scenos ir man ploja. Mano gyvenime pirmiau atsirado šokiai, o vėliau dainavimas, bet visur mane lydėjo muzika. Aš galiu pasivaikščioti po parką su šuniuku ir aš jau būsiu pailsėjęs nuo visko. Man reikia tik tiek. Man muzika nėra vargas. Man muzika reiškia džiaugsmą, kurį teikiu žmonėms“, – kalba atlikėjas.
„Kelias į žvaigždes“ sugrįžimas
Ši vasara dainininkui pasižymėjo ne tik darbais bei naujomis dainomis, tačiau įvyko dar vienas svarbus įvykis. Šią vasarą Palangoje su trenksmu grįžo „Kelias į žvaigždes“ projektas, kuris buvo vienu populiariausių projektų prieš 20 metų. Atlikėjas neslepia, jog ant scenos pasijautė lyg prieš dvidešimtmetį, nes susirinko didžiausi šio projekto gerbėjai, kurie leido pajausti kadaise buvusią atmosferą.
„Buvo labai geras jausmas. Tada Palangoje susirinko tinkslinga publika, tikrai žinanti kur atėjo. Aš net nesitikėjau, jog taip bus. Ten reikėjo būti ir jausti tą atmosferą, nes aš nė nemoku papasakoti, kaip ten buvo nerealu. Lygiai taip, kaip prieš 20 metų“, – su džiaugsmu akyse pasakoja atlikėjas.
Nors po projekto praėju du dešimtmečiai, atlikėjas pasakoja, jog daug repetuoti tikrai neprireikė. Užteko atvykti porą valandų iki šou pradžios:
„Repetavome, kaip repetuodavome tada. Man tikrai labai patinka dirbti su Arūnu Valinsku. Viskas yra tiksliai sustyguota, nėra jokių vėlavimų, visi žino savo laiką ir vietą. Turi būti tvarka. Pas Arūną yra pasakyta, jog tą valandą, vadinasi, jog tada ir turi būti. Manau, kad viskas pavyko tobulai“.
Rudenį atlikėjas nustebins klausytojus
Keičiantis ir bėgant metams, Radži gyvenimą vis aplanko nauji vėjai. Šie metai ne išimtis. Atlikėjas atsivėrė, jog prodiuseris pasiūlė jaunuolių grupelę, kurie rašo dainas, o stilius itin patiko ir pačiam.
„Dabar šiek tiek ketinu pailsėti, tačiau ne dėl savęs. Poilsio tikrai reikia muzikantams, su kuriais dirbu. Jie juk turi šeimas, tai reikia skirti laiko ir artimiesiems. Juk negali visą laiką varyti kaip arklys. Nuo lapkričio pradėsim judėti ir grįšiu su trenksmu. Grįšiu pas klausytojus su naujomis dainomis“, – išsiduoda atlikėjas.
Dainininkas neslepia džiaugsmo, jog atrado žmones, kurie rašo dainų tekstus, o stilius itin sutapo. Viskas prasidėjo nuo vienos dainos:
„Man pasiūlė dainą „Arabiška naktis“, iš pradžių galvojau, kad čia ne mano tema, bet vėliau galvoju, kad reikia ir ką nors naujo pabandyti, nes daina šiuolaikiška, o su naujomis dainomis ateina ir nauji klausytojai, kurie yra iš jaunosios kartos. Aš dar net pasijuokiu, sakau, gal sumaišė koncertus, bet jaunimas juokiasi, sako, jog tiesiog patinka mano muzika, tai džiaugiuosi, kad naujoji karta domisi ir klausosi“.
Dainininkas atvirauja, jog stiliaus keisti neplanuoja ir nori išlaikyti Radžiškumą:
„Man keisti stilių jau per vėlu. Noriu išlaikyti tą Radžiškumą, nes žmonės mane dėl to ir myli“.
Koncertuose žmonės veržiasi į sceną
Nors šiais laikais koncertuose žmonės stengiasi išlikti santūrūs, tačiau pasitaiko visko. Radži atsiveria, jog būna, kuomet žmonės tiesiog savavališkai lipa ant scenos, todėl be apsaugos dirbti gana sudėtinga:
„Vieni būna iš juokingos pusės taip daro, kiti, gal ne. Nori ir žmonės ant scenos pabūti. Aš priimu tai normaliai, jei tai nėra koks nors scenos užgrobimas arba užlipimas iš blogos idėjos. Aš labai jaučiu žmones ir visada žinau, kaip tokiose situacijose elgtis. Galvoti, kai žmogus veržiasi į sceną nėra laiko“.
Dainininkas atvirauja, jog vaikystė vaikų namuose itin prisidėjo prie tokio pojūčio:
„Man labai padėjo tas laikas vaikų namuose. Aš labai jaučiu žmones, tai iš karto žinau, kas lipa ant scenos, kas tai per žmogus. Jeigu žmogus irgi nori padainuoti, tai prašom, kodėl ne. Atstumti niekada nereikia, reikia gražiai elgtis su žmonėmis, nes niekada nežinosi, kaip žmogus į atstumimą sureaguos“.
Ne paslaptis, jog atlikėjas visuomet spinduliuoja ryškumu ne tik aprangos prasme, bet ir savimi. Radži į sceną visuomet įneša gerą emociją, kuria pasidalina su publika, todėl visuomet koncertuose renkasi žmonės.
„Nesvarbu, kaip tu dainuoji, svarbu, kaip tu spinduliuoji. Svarbu turėti ryšį su publika. Visada reikia publikai ir ką nors papasakoti. Mano tikslas, jog žmonės iš koncerto išėję sakytų, jog štai, mes buvom pas tą čigoną arba pas tą Radži ir mums patiko. Žmonės iš koncerto turi ką nors išsinešti“, – šypsodamasis sako atlikėjas.
Dainininkų yra įvairių, todėl skiriasi ne tik muzika, bet ir pasirodymai. Radži juokiasi sakydamas, jog ant scenos tenka pabūti net ir klounu:
„Ant scenos aš esu visoks: dainininkas, linskmintojas, juokintojas ir klounas. Pas pop muzikos atstovus žmonės ateina paklausyti ne tik muzikos. Pop muzikos dainininkams yra kur kas sunkiau nei klasikos muzikos atstovams, nes jie gali dainuoti tas dainas ir per amžius, o tokiems kaip mums reikia pastoviai sugalvoti ką nors naujo“.
Privačios žmonių šventės – svarbi Radži gyvenimo dalis
Dauguma muzikos atstovų vyksta į privačias žmonių šventes, o ypač – vestuves. Ne išimtis ir Radži. Atlikėjas važiuoja ten, kur yra kviečiamas ir papasakojo, kaip per du dešimtmečius Lietuvoje pasikeitė vestuvių suvokimas:
„Mane į vestuves pradėjo kviesti po „Kelias į žvaigždes“, tai prabėgus tiek metų, galiu pasakyti, kad vestuvės dabar nebe tokios, kokios buvo anskčiau. Dabar vestuvės labai solidžios, žmonės labai stengiasi, bando padaryti ir ko nors naujo, nustebinti svečius, o anksčiau muzikantai grodavo po dvi paras“.
„Dabar vedėjai būna net žymūs žmonės. Šiais laikais žmonės pinigus leidžia ne bet kur. Būna, jog per vakarą net keli stiprūs atlikėjai pasikeičia“, – prisimindamas pasakoja Radži.
Ne paslaptis, jog žinomų šalies dainininkų privačius pasirodymus pasirodymus sau gali leisti ne visi. Čia paantrina ir Radži:
„Kai tave kviečia tokie žmonės, tai tau yra didelis pliusas. Kai darai savo koncertus, tave tikrai pakvies ir į privačias šventes, tačiau tie, kas tą sau gali leisti. Atlikėjai apie tai šneka mažai, nes taip ir vadinasi – privati šventė, tai reiškia, jog tai privatu“.
Netekties skausmą pakeitęs džiaugsmas
Praėjo lygiai metai, po Radži mylimo augintinio šunelio Bario netekties. Atlikėjas neslepia savo skausmo šia tema, tačiau liūdesį pakeitė džiaugsmas, kuomet prieš pusę metų į Radži namus atvyko naujasis šeimos narys Bardas.
„Jam dabar yra vieni metai ir du mėnesiai. Aš jį pasiėmiau pusės metų amžiaus. Žinojau, jog jis bus mano, bet po Bario mirties aš tiesiog negalėjau jo pasiimti. Kai jį pamačiau, paėmiau ant rankų, iš karto supratau, kad ne vienas važiuosiu namo“, – pasakoja atlikėjas.
Naujasis šunelis – tos pačios veislės. Tai jau trečiasis Radži šeimos narys, kinų kuoduotojo veislės. Radži atvirauja, jog iš pradžių buvo baikštus, bet vėliau pavyko priprasti, dabar jau šuo reaguoja į vardą, viską pažįsta:
„Kuo toliau, tuo man blogiau buvo, tai nuvažiavau pasiimti Bardo. Kai paėmiau ant rankų, jis man ant peties padėjo leteną, tai tada supratau, kad jau iš karto jis mane išsirinko. Jo dėka man tikrai lengviau. Dabar į Bario mirtį žiūriu daug paprasčiau, nei anksčiau“.
