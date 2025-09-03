Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Deivydas Zvonkus nustebino išvaizdos pokyčiais: parodė visiems

2025-09-03 14:04
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-03 14:04

Žinomas dainininkas Deivydas Zvonkus gerbėjus pribloškė išvaizdos pokyčiais. Neretai sekėjus mėgstantis stebinti atlikėjas šį kartą pakeitė plaukų spalvą. 

Pirmoji Naujųjų metų diena Zvonkams tapo kitokia

Žinomas dainininkas Deivydas Zvonkus gerbėjus pribloškė išvaizdos pokyčiais. Neretai sekėjus mėgstantis stebinti atlikėjas šį kartą pakeitė plaukų spalvą. 

3

Deivydas Zvonkus gerbėjus nustebino išvaizdos pokyčiais. Šį kartą pasirinko neeilinę plaukų spalvą.

Pakeitė plaukų spalvą

Deivydo Zvonkaus kolega Stanislavas Stavickis socialiniuose tinkluose pasidalino kadrais, kurie nustebino gerbėjus. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Stanislavas Staviskis, dar kitaip žinomas, kaip Stano, pasidalinęs kadrais rašė:

„Prie fotosienelės. Vertinam naują Deivydas Zvonkus įvaizdį“.

Nors anksčiau Deivydas Zvonkus jau yra nustebinęs gerbėjus su išvaizdos pokyčiais, šį kartą pasirinko dar labiau neįprasta plaukų atspalvį.

