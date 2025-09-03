Deivydas Zvonkus nustebino išvaizdos pokyčiais: parodė visiems

Deivydas Zvonkus gerbėjus nustebino išvaizdos pokyčiais. Šį kartą pasirinko neeilinę plaukų spalvą.
Pakeitė plaukų spalvą
Deivydo Zvonkaus kolega Stanislavas Stavickis socialiniuose tinkluose pasidalino kadrais, kurie nustebino gerbėjus.
Stanislavas Staviskis, dar kitaip žinomas, kaip Stano, pasidalinęs kadrais rašė:
„Prie fotosienelės. Vertinam naują Deivydas Zvonkus įvaizdį“.
Nors anksčiau Deivydas Zvonkus jau yra nustebinęs gerbėjus su išvaizdos pokyčiais, šį kartą pasirinko dar labiau neįprasta plaukų atspalvį.
