Atlikėjas Džiugas Joneikis išvyko studijuoti į Nyderlandus: „Noriu į Lietuvą parvežti kažką šviežio“

„Norėjau važiuoti į užsienį dėl žinių. Lietuva yra maža šalis, maža industrija, visi vieni tarp kitų sukasi. O iš užsienio gali pasisemti daug daugiau. Žinojau, kad tai bus labai gera terpė man išmokti daug ko ir atvežti į Lietuvą kažką šviežio“, – sako atlikėjas.
Įveikė sunkią atranką
Kelias į svajonių studijas nebuvo lengvas – atranka reikalavo daug pasiruošimo ir ištvermės. Universitetas, į kurį pateko atlikėjas, garsėja itin aukštais standartais, o į jo pasirinktą dainavimo programą kasmet bando patekti šimtai jaunuolių iš įvairių pasaulio šalių.
„Universitete buvo penki atrankos etapai, o iš 120 stojusiųjų į mano specialybę įstojo tik 5. Aš labai stengiausi – nuo rugsėjo kasdien po dvi valandas ruošiausi stojamiesiems. Ir tai atsipirko“, – pasakoja D. Joneikis.
Tokie skaičiai, pasak Džiugo, parodo, kad šios studijos – ne tik garbė, bet ir didžiulis įsipareigojimas.
„Žinojau, kad užsienyje galėsiu daug ko išmokti ir parvežti į Lietuvą kažką naujo, negirdėto“, – nurodė atlikėjas.
Muzikinės karjeros Lietuvoje nestabdo
Nors studijos užsienyje atveria naujas galimybes, jaunasis atlikėjas pabrėžia – jo karjera Lietuvoje niekur nedings. Priešingai, jis tikisi, kad būtent šios studijos suteiks dar daugiau stiprybės tęsti darbus tėvynėje.
„Lietuva man širdyje. Savo kambaryje esu pasikabinęs dvi Lietuvos vėliavas, kad nepamirščiau, iš kur esu. Jau rudenį paleisime stipriausią dainą iki šiol, kartu su sparčiai populiarėjančia dainininke Ginte. Planuose – ir pirmasis albumas. Viskas tik juda į priekį“, – dalijasi jis.
Pasak atlikėjo, nors fizinė distancija ir ketveri studijų metai užsienyje atitolins nuo Lietuvos scenos, technologijos leidžia likti arti savo klausytojų.
Lietuvių kalba – prioritetas
Nors daugelis jaunų muzikantų svajoja apie tarptautinę karjerą, pašnekovas sako, kad jam svarbiausia yra likti ištikimam savo šaknims.
„Neturiu tikslo plėstis į užsienį. Jei natūraliai taip nutiks – tebūnie. Bet man svarbiausia būti išgirstam Lietuvoje, tarp savo žmonių, savo kalba. Net per stojamuosius dainavau lietuviškai, kad garsinčiau mūsų kalbą. Kodėl lietuvių kalba negalėtų būti tokia pat graži kaip italų?“ – retoriškai klausia D. Joneikis.
Gyvenimas Nyderlanduose
Naujos studijos – tai ne tik mokslai, bet ir visiškai kitokia kasdienybė.
„Manau, kad būsiu apsuptas muzikos 24 valandas per parą – tokios jau mano studijos. Yra galimybių koncertuoti įvairiuose Nyderlandų miestuose, tad muzikos tikrai netrūks“, – sako Džiugas.
Nors Lietuva ir Nyderlandai yra skirtingos šalys, atlikėjas didelio skirtumo pragyvenimo lygmenyje nepajuto. Brangiausia, jo teigimu, išlieka būstas.
„Maisto kainos – pakankamai padorios. Aišku, už savo aštuonių kvadratų kambarį moku labai daug, palyginus su Lietuva, už tiek galima išsinuomoti dviejų kambarių butą“, – teigia jis.
Be to, Džiugą žavi olandų gyvenimo būdas – ypatingai jų dviračių kultūra ir gebėjimas laisvai bendrauti anglų kalba. „To labai linkėčiau ir Lietuvai“, – priduria jis.
Po studijų – grįžimas į Lietuvą
Kalbėdamas apie ateitį, jaunasis atlikėjas neslepia – jau dabar ilgisi Lietuvos. Nors neatmeta galimybės magistrą rinktis užsienyje, tačiau pirminis tikslas išlieka tas pats – pasisemti patirties ir sugrįžti namo.
„Išvykau tam, kad pasisemčiau žinių ir išeičiau iš komforto zonos, o kas bus po ketverių metų – dar nežinau. Bet Lietuva man visada išliks širdyje“, – tikina atlikėjas.
