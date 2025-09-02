Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Praeities kadre – žinomas Lietuvos dainininkas: ar atpažįstate?

2025-09-02
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-02 17:25

Užfiksuotame praeities kadre žinomas Lietuvos dainininkas, pasidalinęs savo rugsėjo 1-osios dienos šventės archyviniu kadru.

Kadras iš praeities (Nuotr. socialinių tinklų)

3

Nuotraukoje matomas žymus lietuvių dainininkas, kuris ilgą laiką gyveno svetur – Didžiojoje Britanijoje. Ar atspėsite, kas šis dainininkas?

Kas šis dainininkas?

Kadras užfiksuotas prieš 15 metų. Nuotraukoje stovi dainininkas, kartu su savo vokalo dėstytoja.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiame kadre užfiksuotas Mantas Vygantas.

Vyras šia nuotrauka pasidalino rugsėjo 1-osios proga ir šalia nuotraukos rašo:

„15 metų... Lygiai prieš tiek metų pabaigiau Juozo Gruodžio konservatoriją. Lygiai tiek metų skaičiuoja ir ši nuotrauka, kurioje esu su savo mylima, gerbiama vokalo dėstytoja Regina Kubaliene. Neapsakomai profesionalus, geras ir produktyvus studijų laikas. Norėčiau atsukti trumpam tą laiką ir sugrįžti į laikotarpį, kuris davė mokslo žinių, patirties ir savarankiškumo.

Esu dėkingas dėstytojai už viską ką man suteikė, už ilgus pokalbius, vokalo pamokas ir nuoširdumą“.

Mantas Vygantas – lietuvių atlikėjas, kuris po ilgo laiko Anglijoje sugrįžo į Lietuvą ir pradėjo naują gyvenimo etapą. Šią vasarą atlikėjas aktyviai koncertavo pajūryje ir įvairiose šventėse.

Patirtis Anglijoje, kur koncertavo restoranuose ir privačiuose renginiuose, jam buvo vertinga, tačiau grįžęs jis aiškiai siekia tvirtai žengti karjeros Lietuvoje žingsnis po žingsnio. 

