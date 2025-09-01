Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Vaidas Baumila vasarą palydėjo gerbėjų apsuptyje: ant scenos žengė ir kiti žinomi veidai

2025-09-01 09:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-01 09:55

Paskutinę vasaros dieną, rugpjūčio 31-ąją, Vaidas Baumila surengė koncertą po atviru dangumi, kuris vyko sostinėje, Lukiškių kalėjime.

Vaido Baumilo koncertas (Nuotr. Robertas Riabovas / BNS)
29

2

Ant scenos pasirodė ne tik pats V. Baumila, tačiau klausytojai sulaukė ir žymių veidų, kurie taip pat pasirodė ant scenos.

Trankiai gerbėjų apsuptyje atlikėjas vasarą palydėjo ne vienas – į sceną žengė ir kiti lietuviškos muzikos fanams puikiai pažįstami veidai.

Užfiksuotuose kadruose iš koncerto – pakilios emocijos ir gerbėjų šėlsmas: 

Vaido Baumilo koncertas (Nuotr. Robertas Riabovas / BNS)
Koncertas po atviru dangumi

V. Baumilos koncertas, vykęs Lukiškių kalėjime, nustebino gerbėjus. Ant scenos kartu su garsiu Lietuvos atlikėju pasirodė ir žinomi dainininkai – dainas kartu traukė Monika Liu bei Rokas Yan

žinoma dainininkė Monika Liu bei Rokas Yan.

Šis koncertas ne tik išlydėjo vieną mylimiausių sezonų metuose, bet tai buvo ir pirmasis Vaido Baumilos naujojo albumo „Vienodai žydi sodai“ pristatymas. Koncertas tapo unikalia proga išgirsti naujausias atlikėjo dainas gyvai.

Koncerte taip pat buvo galima pamatyti atlikėją xguscia, kuri pradėjo koncerto atidarymą.

Jaunoji kūrėja xguscia, gavusi šį Vaido kvietimą, neslėpė džiaugsmo ir dėkingumo. Pasak atlikėjos, svajonė su laiko terminu „kažkada“ netikėtai tapo apčiuopiama, buvo rašoma anksčiau išplatintame pranešime spaudai.

„Stovėjau ir žiūrėjau į Lukiškių kalėjimo sceną, galvodama: „kažkada“. Tas „kažkada“ atėjo greičiau, nei tikėjausi. Ir jaučiuosi pasiruošusi.

Jau kurį laiką jaučiu Vaido palaikymą. Tai, kad jis pasirinko pasidalinti mano muzika su savo klausytojais – rimtas pareiškimas ir man labai svarbus įvertinimas. Tai nėra tik scena ar galimybė pasirodyti – tai ženklas, kad mano procesas, visas tas neužtikrintas, neaiškus kelias, yra matomas.

Ir tame labai daug motyvacijos. Tokiais momentais supranti, kad tai, ką darai, vis dėlto kažkaip pasiekia kitus. Vaido kvietimą priimu su dideliu dėkingumu, man tai ne tik gražus gestas, bet ir pasitikėjimo ženklas. Smagu jausti, kad kažkam norisi tave įtraukti, pasidalinti scena, erdve, klausytojais“, – džiaugėsi koncertą Lukiškių kalėjime 2.0 pradėjusi kūrėja xguscia.

