Monika Liu per tą patį vakarą suspindo elegancija du kartus: štai, kur dalyvavo

Garsi Lietuvos dainininkė Monika Liu rugpjūčio 22 dieną du kartus pasirodė demonstruodama išskirtinį įvaizdį. Vienoje šventėje demonstravo juodą suknelę, o kitoje baltą.

Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (29 nuotr.) Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo) Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo) Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo) +25 Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo) Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo) Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo) Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo) Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo) Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo) Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo) Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo) Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo) Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo) Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo) Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo) Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo) Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo) Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo) Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo) Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo) Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo) Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo) Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo) Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo) Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo) Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo) Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo) Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo) Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė (nuotr. Roberto Riabovo)

(29 nuotr.) FOTOGALERIJA. Elegantiškoje baltojoje vakarienėje – ir žinomi veidai: pasirodė garsi dainininkė

Tą patį vakarą vyko į dvi šventes

Monika Liu rugpjūčio 22 dieną 16 valandą buvo užfiksuota vienose garsiausių vestuvių šiais metais – Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės. Vestuvėse visi svečiai buvo aprirengę pagal tą patį aprangos kodą – juodą spalvą. Ne išimtis ir Monika Liu.

REKLAMA

REKLAMA

Moteris demonstravo ilgą, juodą suknelę, kuri atrodė lengvo audinio ir Monikai ji suteikė elegantišką įvaizdį. Rankoje matyti taip pat tamsios spalvos rankinė bei šukuosena, jau tapusi Monikos vizitine kortele.

REKLAMA

Antroji šventė šventė į kurią vyko Monika Liu, tą dieną buvo jau tradicija tapusi – baltoji vakarienė.

Turėjo svarbią rolę

Monika Liu vykusi į baltąją vakarienę vyko ne kaip svečias, o kaip atlikėja. Ant scenos Monika pasirodė su balta suknele, kuri tiesiog tviskėjo iš tolo ir buvo neįmanoma jos nepastebėti. Įvaizdį papildė sidabriniai aksesuarai.