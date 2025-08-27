Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Paaiškėjo, kas pradės Vaido Baumilos koncertą sostinėje

2025-08-27 12:14
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-27 12:14

Jau šį sekmadienį vieną populiariausių sostinės koncertinių erdvių „Lukiškių kalėjimas 2.0" sudrebins atlikėjo Vaido Baumilos koncertas. Koncerte, dedikuotame visai neseniai pristatytam albumui „Vienodai žydi sodai". Šiandien atskleidžiama, kam patikėta pradėti įspūdingą V. Baumilos koncertą Vilniuje.

Jau šį sekmadienį vieną populiariausių sostinės koncertinių erdvių „Lukiškių kalėjimas 2.0“ sudrebins atlikėjo Vaido Baumilos koncertas. Koncerte, dedikuotame visai neseniai pristatytam albumui „Vienodai žydi sodai“. Šiandien atskleidžiama, kam patikėta pradėti įspūdingą V. Baumilos koncertą Vilniuje.

Atlikėjas džiaugiasi, kad simbolinis vasaros uždarymas vyks sostinėje.

Laukia daug netikėtumų

Kūrėjas intriguoja, kad laukia ne vienas svečias scenoje ir kūryba, kuri garsiai skambėjo pastaraisiais metais, rašoma prnašime spaudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Labai seniai buvome surengę koncertą Vilniuje. Tai bus dviguba šventė, kad, kaip sakoma, pasirodysime namų aikštelėje ir, žinoma, galiausiai pristatysime tai, ką paskutiniu metu kūrėme ir kuo gyvenome – tai naujausias dainas iš albumo“, – teigia Vaidas.

Prie koncerto prisijungti ir rugpjūčio 31 – osios vakarą pradėti dainininkas pakvietė ir talentingą jaunosios kartos muzikos kūrėją – xguscia. Pasak Vaido, galimybė suteikti sceną ir palaikyti jaunuosius kūrėjus labai įkvepia ir kuria industrijos bendruomeniškumo jausmą.

„xguscia pirmą kartą išgirdau vieno koncerto metu Vilniuje ir tiesą sakant labai sužavėjo. Jos talentas, muzikinės idėjos ir pati kūryba tikrai daug žadanti. Manau, kad tai turi išgirsti dar daugiau žmonių“, – teigia V. Baumila.

Jaunoji kūrėja xguscia gavusi šį Vaido kvietimą taip pat neslepia džiaugsmo ir dėkingumo. Pasak atlikėjos, svajonė su laiko terminu „kažkada“ netikėtai tapo apčiuopiama.

Xguscia – 4 ryto 

„Stovėjau ir žiūrėjau į Lukiškių kalėjimo sceną, galvodama: „kažkada“. Tas „kažkada“ atėjo greičiau, nei tikėjausi. Ir jaučiuosi pasiruošusi. Jau kurį laiką jaučiu Vaido palaikymą. Tai, kad jis pasirinko pasidalinti mano muzika su savo klausytojais – rimtas pareiškimas ir man labai svarbus įvertinimas. Tai nėra tik scena ar galimybė pasirodyti – tai ženklas, kad mano procesas, visas tas neužtikrintas, neaiškus kelias, yra matomas.

Ir tame labai daug motyvacijos. Tokiais momentais supranti, kad tai, ką darai, vis dėlto kažkaip pasiekia kitus. Vaido kvietimą priimu su dideliu dėkingumu, man tai ne tik gražus gestas, bet ir pasitikėjimo ženklas. Smagu jausti, kad kažkam norisi tave įtraukti, pasidalinti scena, erdve, klausytojais“, – džiaugiasi koncertą Lukiškių kalėjime 2.0 pradėsianti kūrėja xguscia.

V. Baumilos koncertas Lukiškių kalėjime 2.0 įvyks jau šį sekmadienį, rugpjūčio 31 dieną. Bilietus į koncertą įsigyti galima Bilietai.lt. Bilietai renginio dieną brangs.

