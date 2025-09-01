Archyviniame kadre – garsus Lietuvos atlikėjas: ar atpažįstate?

Kadangi kadruose atlikėjas matomas įvairaus amžiaus, todėl tikrai nesudėtinga atspėti, kas jis.
Kas šis dainininkas?
Senuose archyviniuose kadruose matomas vaikinas šviesiais plaukais, pailgos veido formos ir su šypsena, kurią gerbėjai mato iki šiol.
Nuotraukose užfiksuotas Linas Vaitkevičius, grupės „Žemaitukai“ narys. Vyras šiais kadrais pasidalino savo socialiniuose tinkluose ir leido pasidalinti jais su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Linas Vaitkevičius – žinomas Lietuvos atlikėjas, dainininkas, kaip ir minėta, grupės „Žemaitukai“ narys, vokalistas ir dainų autorius, gimęs 1993 m. kovo 26 d. Vilkaviškyje.
Atlikėjas dažnai pabrėžia, kad didžiausias įkvėpimas ir gyvenimo prasmė jam – šeima, o ypač sūnus.
Taip Linas Vaitkevičius atsiskleidžia ne tik kaip populiarus scenos žmogus, bet ir kaip kūrybingas bei šeimą branginantis asmuo, sugebantis suderinti muziką ir asmeninį jautrumą.
