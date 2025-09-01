Sinoptikė turi blogų žinių – nuo savaitės vidurio į Lietuvą atslinks ciklonas: orai smarkiai pasikeis

Remiantis lenkų orų modeliais, antradienį Lietuvoje vyraus gana šilti orai. Vilniuje ryte temperatūra sieks apie 15,4 °C, per pietus pakils iki 20,7 °C, o vakare laikysis ties 21,9 °C.
Kaune ryte bus 16,1 °C, per pietus – 22 °C, vakare – 22,7 °C. Klaipėdoje diena prasidės 16,9 °C šiluma, per pietus oro temperatūra sieks 20,4 °C, o vakare – 20,7 °C.
Trečiadienį sulauksime dar šiltesnių orų, tačiau jie bus nepastovūs. Vilniuje termometrai ryte rodys 15,9 °C, per pietus – 23,5 °C, o vakare – 23,9 °C.
Kaune ryte bus apie 17,1 °C, per pietus oras sušils iki 23,7 °C, tačiau vakare temperatūra kris iki 22,4 °C. Klaipėdoje rytą bus 17,4 °C, per pietus – 18,7 °C, o vakare – 17,9 °C.
Trečiadienį sulauksime gausaus lietaus
Trečiadienį lietus lankysis Klaipėdoje, vidurio Lietuvoje bei miestuose, tokiuose kaip Šilalė. Anksti ryte trumpai palis Panevėžyje.
Vėlų vakarą gausesni krituliai atkeliaus iš Pietų Lietuvos – jie pasieks Alytų ir Druskininkus, o vėliau judės link vidurio Lietuvos, užsukdami į Kauną, Panevėžį ir Jonavą. Kai kur gali griaudėti perkūnija. Lietus pasieks ir sostinę, o visiškai pasitrauks tik ketvirtadienio rytą.
Ketvirtadienį orai kiek atvės. Vilniuje ryte bus apie 18,1 °C, per pietus – 20,7 °C, vakare – 20 °C. Kaune diena prasidės 16,7 °C šiluma, per pietus temperatūra sieks 20,7 °C, o vakare pakils iki 22,4 °C.
Klaipėdoje ryte termometrai rodys 14,7 °C, per pietus – 20,6 °C, vakare – 21,5 °C. Sostinėje ketvirtadienį trumpai palis, o vakare lietus pasitrauks link rytinės Lietuvos dalies miestų.
Penktadienį sulauksime dar vienos šiltos dienos. Vilniuje ryte bus 16,2 °C, per pietus – 21,7 °C. Kaune ryte termometrai rodys 15,6 °C, o per pietus sušils iki 23 °C. Klaipėdoje ryte bus 17,4 °C, o per pietus – 20,1 °C.
Sinoptikės įžvalgos
Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė socialiniuose tinkluose praneša, kad šią savaitę sulauksime itin permainingų orų. Štai artimiausiomis dienomis turėtų būti gana sausa ir šilta, tačiau savaitės viduryje sulauksime kritulių, vietomis itin stiprių.
E. Latvėnaitė skelbia, kad per Skandinaviją bei Rytų ir Pietryčių Europą su sausesniais ir ramesniais orais slenka siaura anticiklono juosta, tad tiek šiandien, tiek antradienį orai bus ramūs ir be kritulių.
Visgi jau trečiadienį Lietuvą turėtų pasiekti nedidelis ciklonas, o jo atmosferų debesys vėl atneš lietaus.
„Baltiją ir Lietuvą pasieks nedidelis ciklonas, o jo atmosferos frontų debesys vėl lietaus atneš, vietomis smarkesnio ir trankesnio. Vėliau, savaitės viduryje, laukia gana permainingi orai – vis atsidursime tarp dviejų, skirtingus orus lemiančių sistemų“, – teigia sinoptikė.
Be to, sinoptikė sako, kad pagal dabartinius duomenis, savaitės pabaigoje beveik virš visos Europos turėtų įsitvirtinti sausesnis ir ramesnis ciklonas.
Tačiau jau savaitės pabaigoje mūsų šalį gali užkabinti lietingesnis ciklonas iš pietų.
„Bet laikysis vasariškai šilti orai ir tik lietus kartais dalį šilumos „pavogs“. Savaitės pradžioje naktys bus vėsokos, vėliau jau ir naktimis bus kiek šilčiau. Tik rūkai naktimis dažnai tvyros“, – praneša E. Latvėnaitė.
