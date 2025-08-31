Po žinios apie nemokamus testus – specialistės įspėjimas: tikro atsakymo apie ligą negausite

Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuras praėjusią savaitę pasidalino pranešimu apie tai, kad mieste bus nemokamai dalinami testai Laimo ligai diagnozuoti.
„Rugsėjo 5–7 dienomis sostinėje vyksiančiame „Sporto festivalyje“ vilniečiai ir miesto svečiai kviečiami apsilankyti „Vilnius sveikiau“ palapinėje, kur bendradarbiaujant su UAB „Antservis“ bus dalijami „Testeros“ testai „Lyme lgG / lgM“. Nepamirškite: ankstyva diagnostika – geriausia apsauga nuo ligos komplikacijų!“ – buvo skelbiama pranešime spaudai.
Apie galimybę pasitikrinti tokiu būdu skelbė ir vaistinės. Tiesa, pažymėta, kad neigiamas testo rezultatas dar nereiškia, kad infekcijos organizme nėra.
„Tai kokybinis tyrimas, kuriuo nustatomi IgG/IgM antikūnai, susidarantys organizme reaguojant į borelijas – bakterijas, sukeliančias Laimo ligą. Tačiau šie antikūnai kraujyje atsiranda tik per 2 savaites nuo erkės įkandimo, todėl jei testas atliekamas per anksti, rezultatas gali būti klaidingai neigiamas“, – aiškino „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Sigita Korbutaitė.
Teigiama, kad testų tikslumas siekia apie 82 proc., bet atsakymo patikimumą lemia tai, kiek tiksliai testas atliekamas, ir kada.
Testai skirti specialistams, o ne gyventojams
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė entomologė Milda Žygutienė neslėpė, kad išgirdusi apie minimą akciją sukėlė nerimą.
„Šie testai nėra skirti savikontrolei ir naudoti gyventojams“, – sakė M. Žygutienė.
„Pirmiausia, apie tuos testus nelabai ką žinome, buvo kreiptasi į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą ir gautas išaiškinimas, kad šie testai pagal gamintojo aprašą yra skirti tik profesiniam naudojimui, tai reiškia, asmens sveikatos priežiūros specialistams.
Taigi jie nėra skirti savikontrolei ir naudoti gyventojams. Tuo remiantis tokių testų dalinimas renginiuose su tikslu žmonėms juos naudoti savarankiškai nėra tinkamas. Atrodo, kad tik buvo padaryta gera reklama“, – komentavo specialistė.
Nereikia skubėti atlikti net kraujo tyrimų
Pašnekovė pabrėžė, kad tokiu atveju joks – nei teigiamas, nei neigiamas – atsakymas negali būti laikomas tiksliu. Be to, ji teigė nesuprantanti tokio testo prasmės net jei jis ir būtų skirtas savikontrolei.
„Bet kuriuo atveju po erkės įkandimo atsiradus įtartiniems simptomams turi kreiptis į šeimos gydytoją. Taip reikia elgtis bet kokios ligos atveju, kodėl Laimo liga dabar turėtų būti išskirtinė?
Juo labiau Europoje patvirtinta nuostata, kad nėra būtina atlikti kraujo tyrimus, jei nėra nusiskundimų. Nes atliekant tyrimą ieškome antikūnų, tačiau jie gali parodyti ne esamą, bet ir praeityje buvusį susirgimą. Kita vertus, jei atsakymas būtų neigiamas, žmogus juk galėjo per anksti tirtis.
Laboratoriniams kiekybiniams serologiniams tyrimams pacientas siunčiamas tik tada, jei gydytojas mato tokį poreikį. Ir tik specialistas gali interpretuoti rezultatus. Paskutiniu metu apie Laimo ligą, panašu, kalba visi, kas netingi, ir stebina, kad ta informacija yra ne visada teisinga. O visada sukelia daugiau sumaišties nei naudos“, – konstatavo M. Žygutienė.
Organizmą stebėti mažiausiai mėnesį
Entomologės aiškinimu, jei žmogui įkandusi erkė ir buvo infekuota, svarbiausias dalykas yra tai, per kiek laiko ji būna pašalinama.
„Kalbant apie Laimo ligą, ankstyvas erkės pašalinimas yra kaip ir prevencija. Erkė turi būti įsisiurbusi 24 valandas, o kai kurių šaltinių teigimu – net 36 valandas.
Bet realybė tokia, kad erkę aptikęs žmogus gi vargiai žino, kada tiksliai ji įsisiurbė, tą gali bandyti apskaičiuoti nebent pagal savo veiklą, pavyzdžiui, kada išėjo į gamtą“, – komentavo M. Žygutienė.
Jei erkė būna ištraukta laiku, Laimo ligos sukėlėjo gali ir neperduoti. Tačiau jei praėjo daug laiko, reikia stebėti savo organizmą. Jei požymiai nepasireiškia anksčiau, klasikinis inkubacinis periodas trunka apie 2 savaites.
„Bet jis gali būti ir trumpesnis, ir ilgesnis, todėl siūlome stebėti įsisiurbimo vietą ir sveikatos būklę mėnesį“, – kalbėjo M. Žygutienė.
Vienas iš svarbiausių Laimo ligos simptomų
Jos aiškinimu, kadangi Lietuvoje dažniausiai paplitusi borelijų rūšis sukelia odos bėrimą – įkandimo vietoje atsiranda raudona, migruojanti raudonė (eritema).
„Ji gali būti ir nebūtinai taisyklingo ovalo formos, o pailga, atsirasti šalia įkandimo vietos. Ta dėmė gali keisti savo dydį ir paraudimo intensyvumą – paraudinimas gali suaktyvėti po saulės vonių, karštos vonios, o ramybės būsenoje gali būti švelnesnis. Bet toks bėrimas neniežti, neskauda, „nedega“ ir mūsų gydymai jį puikiai atpažįsta – to ir pakanka Laimo ligai diagnozuoti.
Tą gali padaryti šeimos gydytojas. Kalbant apie sunkesnius atvejus, jei nematė įkandimo, praleido, liga gali pereiti į kitas formas, tada jau gali pacientą nusiųsti infektologo konsultacijai. Jis jau aiškinsis, ar tai išties Laimo liga.
Bet nusiskundimai sąnarių, galvos skausmais praėjus vos 2 savaitėms po erkės įkandimo nėra pagrįstas argumentas prašyti siuntimo pas infektologą“, – pasakojo M. Žygutienė.
Kartais eritema gali ir neatsirasti. „Bet pas mus rečiau pasitaiko neuroboreliozė ar borelinį artritą sukeliantis sukėlėjas“, – pridūrė ji.
Sergamumas didelis, erkės aktyvios veik kiaurus metus
Laimo liga sudaro iki 80 proc. visų erkių platinamų infekcijų. Šiemet sausio–birželio mėn. buvo užregistruota 4329 Laimo ligos atvejai, pernai per tą patį laikotarpį – 4593. Mirties atvejų neužfiksuota.
„Sergamumas didelis, atvejai skaičiuojami tūkstančiais, bet jis yra panašus kaip ir pernai. Tikrus skaičius turėsime metų pabaigoje, nes 80 proc. susirgimų užregistruojama nuo birželio iki spalio“, – komentavo M. Žygutienė.
Nors anksčiau buvo išskiriami du erkių aktyvumo periodai, išskiriamas pavasarinis ir rudeninis pikas, dėl besikeičiančių klimato sąlygų ribos yra „išsitrynusios“.
„Pastaraisiais metais tai nėra taip ryšku, nes erkės labai anksti pabunda, o aktyvios gali būti dar ir gruodžio mėnesį, kai būdinga teigiama oro temperatūra nieko nebestebina“, – kalbėjo entomologė.
