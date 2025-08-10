Šie simptomai išduoda Laimo ligą: laiku nepastebėjus gali baigtis ir paralyžiumi

Laimo liga yra erkių platinama bakterinė infekcija: ja susergama, kai į žmogaus kraują patenka borelijos – bakterijos, sukeliančios šį susirgimą. Gydytoja D. Radzišauskienė atkreipė dėmesį, kad borelijos gali sukelti skirtingus simptomus.
Pirma, ką reikia žinoti, tai kad Laimo liga arba boreliozė yra multisisteminis susirgimas, galintis pažeisti daugybę organų. Liga gali pasireikšti ankstyvaisiais simptomais, kai matomi pakitimai ant odos, arba vėlyvaisiais, kai paveikiami nervai, sąnariai, širdis.
„Netgi pusė pacientų, kurie serga Laimo liga ar erkiniu encefalitu, būna nepastebėję jokio erkės įsisegimo“, – komentavo gydytoja.
D. Radzišauskienės teigimu, dažniausiai Laimo liga pasireiškia pokyčiais ant odos, tai sudaro 70–80 proc. simptomų. Antras pagal dažnumą simptomas – nervų sistemos pažeidimai.
„Problema kokia – dalis pacientų, kurie suserga neuroborelioze, būna nepastebėję erkės įsisegimo, nes jis yra neskausmingas, ir tie, kurie nepastebi, jiems didesnė rizika susirgti, nes erkė buvo pakankamai ilgai, ji prisisiurbė kraujo ir iškrito ir ne visiems būna eritema“, – pasakojo gydytoja.
Dėl to yra itin svarbu apžiūrėti kūną po poilsio gamtoje, atkreipti dėmesį į įkandimus, o atsiradus neaiškioms dėmėms – kreiptis į gydytoją, kuris paskirs gydymą antibiotikais.
Lokalios ir išplitusios neuroboreliozės simptomai
Kai Laimo liga pažeidžia ne odą, o nervus, sąnarius ar kitus organus, infekcija jau yra pažengusi.
„Tai jau nebe lokali infekcija, o išplitusi. Lokali infekcija yra oda ir migruojanti eritema. Dažniausiai būna ankstyva neuroboreliozė, o vėlyva – itin reta, literatūros duomenimis, sudaro iki 5 proc.“, – paaiškino D. Radzišauskienė.
Pasak pašnekovės, analizavus Vilniaus duomenis, vėlyvos neuroboreliozės nustatyta dar mažiau, apie 3 proc. Ankstyva boreliozė yra ta, kai nervus paveikiantys simptomai trunka iki 6 mėnesių, vėlyva – jei trunka ilgiau.
„Dažniausia ta liga pasireiškia periferiniu nervų sistemos pažeidimu“, – sakė D. Radzišauskienė.
Borelijos netgi gali sukelti radikulito simptomus.
„Vėliau, negydant, atsiranda parezės arba paralyžiai, kada kažkuri galūnė, kurioje pažeistos nervų šaknelės, tampa nejudri“, – teigė pašnekovė.
Vis tik gydytoja ramino, kad tokios būklės yra pagydomos, tik procesas užtrunka. Kartais tam reikia kelių mėnesių ar net iki metų, liga pažeidžia įvairius nervus: „Taip pat pažeidžia ir galvinius nervus, dažniausiai pažeidžia veidinį nervą, tai dėl to paralyžiuoja veidą.“
Pašnekovė paaiškino, kad požymiai gali būti tokie, kad žmogus negali užmerkti akies, skystas maistas teka pro burną, šypsantis veidas tampa kreivas. Negydoma neuroboreliozė plinta, paralyžius apima vis daugiau kūno: akys neužsimerkia, žmogų reikia maitinti per zondą.
„Sveikatos DNR“ žiūrėkite kiekvieną pirmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą ketvirtadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos „YouTube“ kanale.