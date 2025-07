Kiek kartų per naktį nubusti yra normalu? Štai kada turite sunerimti

Apie tai tv3.lt laidoje „Sveikatos DNR“ kalbėjo šeimos gydytoja Elena Šukė.

Pasak gydytojos, miegas – tai mūsų dienos atspindys. Svarbiausią įtaką jam daro psichologinė būsena – nerimas, emociniai sutrikimai, nuotaikų svyravimai. Dėl šių priežasčių gali būti sunku tiek užmigti, tiek išmiegoti visą naktį. Taip pat reikšmingas fizinis aktyvumas, kurio stoka gali prisidėti prie nemigos.

„Jeigu sergame ligomis, kurių negydome, nesilaikome apskritai sveiko gyvenimo principų, natūralu, kad mūsų miegas tikrai gali tai atspindėti ir būti gerokai prastesnis“, – pabrėžia gydytoja.

Pasak E. Šukės, nors mityba yra svarbi kaip sveikos gyvensenos dalis, viskas nėra taip paprasta. Jei pusryčiams valgoma košė ar omletas – didelio skirtumo nėra. Svarbiausia, bendras gyvenimo būdas.

„Žmogaus laikymasis sveikos mitybos, nepersivalgymas, neturėjimas viršsvorio, faktas, kad tai užmigimo kokybei ir pačio miego kokybei turės įtakos“, – sako ji.

Cukrus ir kiti stimuliantai – priešas miegui

Cukrus, kaip ir kofeinas ar energiniai gėrimai, yra stimuliantai, galintys trikdyti miegą. Dėl to rekomenduojama bent 2 valandas prieš miegą nieko nebegerti ir 4 valandas – nebevalgyti. Gausus, kaloringas ar saldus maistas prieš pat miegą – netinkamas pasirinkimas.

Kai kurie renkasi prieš miegą išgerti šilto pieno ar kakavos. Gydytoja teigia, kad efektas dažniau kyla iš paties ritualo – ramios akimirkos sau, nei iš gėrimo sudėties. Kakava dažnai turi daug cukraus, o pienas – kalorijų, todėl šilto vandens puodelis būtų geresnė alternatyva.

Naktiniai prabudimai – kada jie normalūs?

Pasak gydytojos, prabudimai tarp miego ciklų yra visiškai natūralūs. Jeigu žmogus naktį pabunda kas maždaug porą valandų, bet per 20 minučių vėl užmiega, tai yra absoliučiai normalu ir nelaikoma miego sutrikimu. Priklauso nuo to, kiek laiko žmogus miega per naktį.

„Jeigu jis miega šešias valandas, tai gali vieną ar du kartus prabusti per naktį. Jeigu – 10 valandų, gal jis ir keturis kartus prabus. Bet esmė yra, kaip greitai po to vėl užmiegame ir nereikia išsigąsti, kad prabundame, tai yra normali miego eiga“, – paaiškina E. Šukė.

Kartais žmonės skundžiasi košmarais ir dėl jų prasta miego kokybe. Pasak gydytojos, dažni košmarai, trukdantys išsimiegoti, gali būti miego sutrikimas, kuris kartais reikalauja net psichiatro įsikišimo.

Tiek depresija, tiek nerimo sutrikimai dažnai pasireiškia miego sutrikimais – dažniausiai nemiga, bet taip pat ir hipersomnija (kai žmogus miega per daug). Gydytoja atkreipia dėmesį, kad kartais miego sutrikimai tampa pirmuoju psichikos ligų ženklu:

„Žmonės dažnai patys sako, kad jau žino, kai depresija ar nerimo sutrikimas grįžta, nes visų pirma pradeda trikti miegas.“

Kas yra hipersomnija?

Hipersomnija – tai būsena, kai žmogus pradeda miegoti daug daugiau nei įprastai, pavyzdžiui, 14-16 valandų per parą, bet vis tiek jaučiasi pavargęs. Dažnai tai vienas iš depresijos simptomų, kurį būtina gydyti su gydytojo psichiatro pagalba. Hipersomnija nėra atskira liga – ji visada turi priežastį, kurią reikia išsiaiškinti.

Nors retesnė, narkolepsija taip pat svarbi. Tai staiga užklumpantis miegas, net aktyvios dienos metu, kuris gali būti pavojingas, ypač vairuojant. Tokiais atvejais būtina kreiptis į gydytojus.

Gydytoja atkreipia dėmesį, kad nemiga dažnai negali būti išspręsta vien šeimos gydytojo.

„Kai kuriems žmonėms vis dar gėda kreiptis pas psichiatrą, bet reikia suprasti – tai gydytojas kaip bet kuris kitas specialistas. Nemiga, ypač įsisenėjusi, turi būti gydoma tinkamai“, – pabrėžia ji.

Nors situacija gerėja, vis dar jaučiama stigma. Jaunesni žmonės drąsiau kreipiasi į psichoterapeutus, tačiau net ir tarp jų žodis „psichiatras“ vis dar kelia baimę.

„Leidžiam sau juokauti nejuokingai šitomis temomis – žmogų, besielgiantį keisčiau, vadinti „psichu“. Tas labai prisideda prie šitų dalykų ir vis dar žmonėms gėda sirgti tokiomis psichinėmis ligomis“, – konstatuoja gydytoja.

Ji ragina atviriau kalbėti apie emocinę sveikatą ir ieškoti pagalbos.

Daugiau vertingų patarimų išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

