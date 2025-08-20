Skelbia apie nemokamą sveikatos paslaugą šio miesto gyventojams: įsidėmėkite datas

Kaip nurodoma pranešime, šia iniciatyva siekiama didinti gyventojų informuotumą bei paskatinti apsisaugoti nuo šios pavojingos ligos, kuri kasmet paliečia vis daugiau žmonių Lietuvoje.
Kur ir kada skiepys nuo erkinio encefalito?
Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras, vadovaudamasis Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašu, įgyvendina priemonės „Erkių platinamų ligų profilaktika“ vykdymą:
- Nemokamas pirmosios dozės skiepas nuo erkinio encefalito (TicoVac vakcina).
- Skirta Klaipėdos m. gyventojams nuo 12 mėn. amžiaus (išskyrus 50-55 m. amžiaus gyventojus*)
- Vakcinų skaičius yra ribotas.
- Paslaugos suteikimo vieta – Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuras, Taikos pr. 76, Klaipėda.
- Paslaugos suteikiamos rugsėjo 3, 4, 8, 10, 12, 19 d.
* Pagal Nacionalinę imunoprofilaktikos programą 50 – 55 m. amžiaus gyventojai nuo erkinio encefalito gali pasiskiepyti nemokamai nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. (kreiptis į savo šeimos gydytoją)
Asmenys registruojami internetiniame puslapyje: https://www.sveikatosbiuras.lt/veiklos/ (pasirinkti rugsėjo mėn. veiklas). Daugiau informacijos tel. nr. +37064093346
Šiemet – dvi mirtys nuo erkinio encefalito
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad per liepos mėnesį Lietuvoje fiksuota dar viena mirtis klastingos erkių platinamos ligos – erkinio encefalito. Tai – jau antroji šiemet mirtis nuo šio viruso. Pernai erkinis encefalitas pražudė rekordiškai daug – net 11 žmonių.
Kaip nurodė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC), mirtis liepos mėnesį fiksuota Utenos apskrityje, miręs asmuo priklausė vyresnių nei 60 metų amžiaus grupei. Skiepytas nuo erkinio encefalito žmogus nebuvo.
Tuo metu birželio mėnesį virusas pasiglemžė Vilniaus apskrities gyventoją, kuriam buvo daugiau nei 80 metų.
NVSC duomenimis, vien per liepos mėnesį registruoti net 139 susirgimai erkiniu encefalitu, kai per visą pirmą pusmetį nustatyti 176 ligos atvejai. 98 žmonės liepą gydyti ligoninėje.
Iš viso sausio–liepos mėn. Lietuvoje užregistruoti 315 erkinio encefalito atvejai, 41 iš susirgusiųjų buvo vaikai, 274 – suaugusieji.
Per praėjusius metu Lietuvoje iš viso nustatyti 807 erkinio encefalito atvejai (sirgo 66 vaikai ir 741 suaugę asmenys). Kaip nurodo NVSC, 92,6 proc. susirgusiųjų buvo neskiepyti, o daugelis paskiepytų asmenų nesilaikė skiepijimo schemos intervalų.
NVSC specialistai primena, kad nuo erkinio encefalito galima apsisaugoti pasiskiepijus – tai veiksmingiausia prevencijos priemonė. Vakcina galima skiepyti vyresnius nei 1 metų amžiaus vaikus bei suaugusiuosius. Norintiems pirmą kartą pasiskiepyti nuo erkinio encefalito pirmosios dvi dozės skiriamos 1–3 mėn. intervalu. Trečioji dozė įprastai skiriama po 5–12 mėn. Vėliau imunitetą būtina stiprinti, pirmoji sustiprinančioji dozė skiriama po 3 metų, o vėliau kas 5 metus. Vyresniems nei 60 m. amžiaus gyventojams imunitetą stiprinti rekomenduojama kas 3 metus.
