Utenos apskrityje – mirtis nuo klastingos infekcijos: medikai perspėja visus

Kaip naujienų portalui tv3.lt nurodė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC), mirtis liepos mėnesį fiksuota Utenos apskrityje, miręs asmuo priklausė vyresnių nei 60 metų amžiaus grupei. Skiepytas nuo erkinio encefalito žmogus nebuvo.
Tuo metu birželio mėnesį virusas pasiglemžė Vilniaus apskrities gyventoją, kuriam buvo daugiau nei 80 metų.
NVSC duomenimis, vien per liepos mėnesį registruoti net 139 susirgimai erkiniu encefalitu, kai per visą pirmą pusmetį nustatyti 176 ligos atvejai. 98 žmonės liepą gydyti ligoninėje.
Iš viso sausio–liepos mėn. Lietuvoje užregistruoti 315 erkinio encefalito atvejai, 41 iš susirgusiųjų buvo vaikai, 274 – suaugusieji.
Kur erkiniu encefalitu užsikrečia dažniau?
Per praėjusius metu Lietuvoje iš viso nustatyti 807 erkinio encefalito atvejai (sirgo 66 vaikai ir 741 suaugę asmenys). Kaip nurodo NVSC, 92,6 proc. susirgusiųjų buvo neskiepyti, o daugelis paskiepytų asmenų nesilaikė skiepijimo schemos intervalų.
Taip pat pernai fiksuota neįprastai daug – net 11 mirties nuo erkinio encefalito atvejų.
Kaip nuorodoma, didžiausi sergamumo rodikliai praėjusiais metais buvo fiksuojami Utenos, Marijampolės, Telšių, Tauragės ir Kauno apskrityse. Pernai šiose apskrityse užregistruotų atvejų skaičius sudarė beveik pusę (46,3 proc.) visų susirgimų erkiniu encefalitu Lietuvoje.
Gydytojai pabrėžia, kad erkinis encefalitas – liga, kurios pasekmės gali sugriauti gyvenimą, sukeldama ne tik paralyžių, bet ir klausos, eisenos sutrikimus, galvos skausmus. Portalas tv3.lt primena plačiau rašęs apie erkinio encefalito simptomus ir ligos eigą.
Vasaros pabaigoje ir rudenį erkės Lietuvoje – dar aktyvesnės
Specialistai įspėja, kad vasaros pabaigoje ir rudenį erkės Lietuvoje tampa dar aktyvesnės, o kartu išauga rizika ir užsikrėsti erkinio encefalito ar Laimo liga.
NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausia specialistė Milda Žygutienė pabrėžė, kad Lietuva pagal sergamumą erkiniu encefalitu Europoje vis dar išlieka pirmaujanti, be to, daugiausiai turime ir Laimo ligos atvejų.
Pasak jos, nors per pirmą šių metų pusmetį, lyginant su pernai, dar neperkopta 200 erkinio encefalito atvejų riba, daryti išvadas dar anksti.
„Tai dar nieko nesako, kaip baigsis sezonas, nes nuo birželio iki spalio mėnesio registruojame maždaug apie 80 visų tais metais buvusių atvejų. Taigi galima sakyti, kad kaip ir yra startas į tą didįjį sergamumą, nes aišku, kad tai sutampa su erkių aktyvumu.
Kaip žinia, erkės darosi labai aktyvios ir tas klimato šiltėjimas kaip tik yra visus labai dominantis klausimas – kaip atrodys ateitis, ar čia atsiras kažkokių tai naujų rūšių ir panašiai. Tai jau pakanka to, ką turime.
Jeigu anksčiau erkės aktyvios tapdavo balandžio mėnesį ir stebėdavome jas iki spalio, tai dabar – nuo ankstyvo kovo iki Naujų metų, nes puikiai žinome, kad kartais ta pliusinė temperatūra iki to laiko išsilaiko“, – komentavo ji „Žinių radijo“ laidoje „Ekspertai pataria“.
Apsaugo tik skiepai
NVSC specialistai primena, kad nuo erkinio encefalito galima apsisaugoti pasiskiepijus – tai veiksmingiausia prevencijos priemonė. Vakcina galima skiepyti vyresnius nei 1 metų amžiaus vaikus bei suaugusiuosius. Norintiems pirmą kartą pasiskiepyti nuo erkinio encefalito pirmosios dvi dozės skiriamos 1–3 mėn. intervalu. Trečioji dozė įprastai skiriama po 5–12 mėn. Vėliau imunitetą būtina stiprinti, pirmoji sustiprinančioji dozė skiriama po 3 metų, o vėliau kas 5 metus. Vyresniems nei 60 m. amžiaus gyventojams imunitetą stiprinti rekomenduojama kas 3 metus.
Taip pat svarbu nepamiršti, kad nuo pernai metų rugsėjo mėn. 50–55 m. amžiaus grupei priklausantiems asmenims skiepai nuo erkinio encefalito yra nemokami, skiepijant tiek pagal pirminę skiepijimo schemą, tiek sustiprinančiąja doze.
Deja, tačiau nuo Laimo ligos skiepų nėra, todėl siekiant sumažinti užsikrėtimo riziką, reikėtų vengti aukštos žolės ir krūmų, tinkamai apsirengti (šviesūs drabužiai, viršutiniai drabužiai ilgomis rankovėmis, kurių rankogaliai gerai priglustų prie riešo, kelnių klešnės prigludusios prie kūno, sukištos į batus), naudoti erkes atbaidančias priemones (repelentus), nuolat apžiūrėti save ir kartu keliaujančius asmenis.
