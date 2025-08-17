Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Įkando erkė? Po kelių mėnesių galite tapti alergiški mėsai, pienui ir dar daugiau

2025-08-17 16:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-17 16:30

Po sočios vakarienės staiga užklumpantis niežulys, skausmas ar net pavojingas patinimas – tai gali būti ne apsinuodijimas, o uždelsta alerginė reakcija, sukelta dėl erkės įkandimo. Vis daugiau žmonių pasaulyje suserga paslaptingu „alfa-gal“ sindromu, kuris gali išsivystyti net po mėnesių nuo įkandimo ir lemti pavojų gyvybei.

Įkando erkė? Po kelių mėnesių galite tapti alergiški mėsai, pienui ir dar daugiau (nuotr. SCANPIX)

Po sočios vakarienės staiga užklumpantis niežulys, skausmas ar net pavojingas patinimas – tai gali būti ne apsinuodijimas, o uždelsta alerginė reakcija, sukelta dėl erkės įkandimo. Vis daugiau žmonių pasaulyje suserga paslaptingu „alfa-gal" sindromu, kuris gali išsivystyti net po mėnesių nuo įkandimo ir lemti pavojų gyvybei.

0

„Alfa-gal“ sindromas – uždelsta alerginė reakcija. Nors dažnai apibūdinama kaip „raudonos mėsos alergija“, toks pavadinimas klaidina, nes šį sindromą gali sukelti ir daugelis kitų produktų, ne tik raudona mėsa.

JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centras skaičiuoja, kad iki 450 tūkst. amerikiečių gali sirgti šiuo sindromu. Jį perneša daug daugiau erkių rūšių, nei daugelis žmonių įsivaizduoja.

Kas yra „alfa-gal“ sindromas?

„Alfa-gal“ sindromas – tai alergija cukraus molekulei, pavadintai galaktozė-alfa-1,3-galaktozė, arba trumpiau – „alfa-gal“.

Ji yra daugelio žinduolių, tokių kaip karvės, kiaulės, elniai ar triušiai, audiniuose, tačiau žmonių organizme jos nėra, rašoma „Study Finds“.

Kai per erkių įkandimą didelė „alfa-gal“ dozė patenka į kraują, imuninė sistema gali pradėti gaminti antikūnus prieš šią molekulę.

Vėliau, suvalgius „alfa-gal“ turinčių produktų, ši reakcija gali pasireikšti alergijos simptomais.

Dažniausiai ją sukelia raudonos mėsos vartojimas, tačiau jautrumas gali atsirasti ir nuo kitų gyvūninės kilmės produktų – pieno, želatinos (pvz., želė ar guminukų), kai kurių vaistų ir net asmens higienos priemonių.

Pavyzdžiui, vaistas heparinas, gaunamas iš kiaulių žarnų ir vartojamas kraujo krešėjimui mažinti operacijų metu, gali sukelti pavojingą reakciją sergantiems „alfa-gal“ sindromu.

Sindromą galima įveikti, jei kelerius metus vengiate alergiją sukeliančių produktų ir naujų erkių įkandimų. Vis dėlto tam reikia laiko ir atidumo net mažiau akivaizdiems alergenams.

Kodėl diagnozuojama vis daugiau atvejų?

Prieš kelerius metus manyta, kad „alfa-gal“ sindromas paplitęs daugiausia JAV pietryčiuose, kur gyvena „lone star“ erkės.

Tačiau šiandien žinoma, kad jį gali sukelti įvairios erkių rūšys 6 žemynuose, įskaitant plačiai paplitusias elnines erkes, kurios taip pat perduoda Laimo ligą.

Šios erkės gyvena ne tik miškuose, bet ir kiemuose ar miesto parkuose, kur lengvai užsikabina už žmogaus rūbų, prisilietus prie užkrėstos augmenijos.

Dėl gausėjančios elnių ir žmonių populiacijos erkių skaičius sparčiai auga, o kartu daugėja ir sergančiųjų „alfa-gal“ sindromu.

Kaip erkės sukelia alergiją?

Mokslininkai pateikia kelias teorijas. Viena teigia, kad didelis erkių seilių kiekis, patekęs į organizmą įkandimo metu, sukelia stiprią imuninę reakciją.

Kita – kad kaltas odos pažeidimas ir galimas skrandžio turinio patekimas į žaizdą. Gali būti, jog veikia kelių veiksnių derinys.

Įkandimo metu erkė ieško šiltos, uždaresnės vietos ant kūno, prapjauna odą dantyta dalimi, įstato maitinimosi vamzdelį ir tvirtinasi biologiniu „cementu“.

Tada ji įleidžia seilių, kuriose yra nuskausminamųjų, kraujo krešėjimą mažinančių medžiagų ir kartais – „alfa-gal“ molekulių.

Maitinimasis gali trukti kelias dienas, žmogui to net nepastebint.

Kaip pasireiškia simptomai?

Alergija paprastai neišryškėja iš karto. Pirmieji simptomai pasireiškia po 1–3 mėnesių nuo įkandimo. Jie gali svyruoti nuo dilgėlinės ar patinimų iki stiprių pilvo skausmų, smarkaus pykinimo ar anafilaksinio šoko.

Simptomai dažniausiai atsiranda praėjus 2–6 valandoms po „alfa-gal“ turinčio maisto vartojimo.

Dėl mažo žinomumo gydytojai kartais diagnozę nustato pavėluotai. 2022 m. atliktas tyrimas parodė, kad 42 proc. JAV medikų niekada nebuvo girdėję apie „alfa-gal“ sindromą.

Kiekvienas papildomas įkandimas ar kontaktas su „alfa-gal“ turinčiais produktais gali sustiprinti alergiją.

