Ragina pasisodinti šį augalą sode: erkių neliks nė kvapo

Sodiečiai, išbandę įvairiausias priemones, dalijasi patarimais, kurie sprendimai kovoje su uodais, mašalais ir erkėmis jiems pasiteisino labiausiai.
„Užtenka vieno uodo zyzimo, kad naktį negalėčiau miegoti“, – pokalbį pradeda raseiniškė Ingrida Klementavičienė, vasaromis triūsianti sodyboje. Nuo praėjusių metų ant visų jos sodybos langų pritvirtinti specialūs tinkleliai nuo kraujasiurbių. Terasoje taip pat pakabintas apsauginis tinklelis nuo uodų, musių, mašalų ir kitų kraujo ištroškusių vabzdžių.
Kiek sunkiau nuo uodų apsisaugoti dirbant darže. Pašnekovė sako, kad ji itin jautri įkandimams, greitai atsiranda paraudimas, stiprus niežulys.
„Nusipirkau specialų nešiojamą uodus atbaidantį įrenginį. Jis veikia maždaug 20 m2 plote. Reikia keisti jo užpildus, jie nėra pigūs, bet darbui sode jis man tapo nepakeičiamu apsauginiu.
Norint juo naudotis nereikia ugnies, baterijų ar laidų, užtenka paspausti mygtuką. Jį patogu nešiotis. O kai dirbu – padedu ant pakeltos lysvės krašto ir galiu darbuotis trumpomis rankovėmis, uodai neatskrenda“, – patenkinta sodininkė.
Ši priemonė nuo uodų veikia keičiant užpildus, kurie yra prisotinti alethrinu. Ši medžiaga yra sintetinis piretrino analogas, randamas chrizantemose. Jis veiksmingai veikia uodų bei kitų vabzdžių nervų sistemą. Šis lengvas delninis įrengimas buvo išbandytas ir patvirtintas JAV armijos ir šiuo metu naudojamas uodų kontrolei Irake, Kuveite ir Afganistane.
Renkasi specialius drabužius
Žvejai ir medžiotojai yra puikiai susipažinę su specialia orą praleidžiančia apranga, saugančia nuo uodų, erkių. Šį garderobą pamažu atranda ir sodininkai, daržininkai. Šių drabužių audinys įsodrintas repelentu, todėl uodai ant tokių drabužių netupia, erkės per šią medžiagą taip pat nekanda.
„Mano vyras – aistringas žvejys. Jis, ko gero, yra išbandęs visas priemones nuo uodų, nes žvejoja pačiuose atokiausiuose upeliuose, ežeruose, kur kraujasiurbių pilna. Jis man pasakojo apie drabužius, kurie jau impregnuoti specialiais repelentais, bet iš pradžių netikėjau, kad jie veiksmingi.
Maniau, kad po kelių skalbimų poveikio neliks. Bet marškinėlius jis nešioja jau antrą sezoną, uodai jo nepuola, todėl ir sau nusipirkau bliuzoną, pirštines. Sode daug ramiau darbuotis, kai aplink ausis nezuja uodai“, – patirtimi dalijasi uteniškė Milda Steponienė.
Tiesa, repelentais įsodrintus drabužius intensyviai skalbti nerekomenduojama. Patys gamintojai dažnai įspėja, kad juos skalbti patariama kuo rečiau, nes nuo skalbimų skaičiaus priklauso repelento efektyvumas. Skalbiant saikingai efektas išlieka maždaug 10 metų.
Moteris rudenį ir ankstyvą pavasarį dirbdama lauke dėvi specialias kojines, kurios atbaido erkes. Impregnantas jos kojinėse išsilaiko iki 100 skalbimų.
Beržų deguto galia
Atviras kūno vietas Milda tepasi beržų degutu. Šis natūralus produktas išgaunamas sausosios destiliacijos būdu iš beržų žievės.
Degutas turi specifinį, nemalonų kvapą, todėl gali būti naudojamas apsaugai nuo sodo kenkėjų, esant niežams, egzemai, psoriazei, grybeliniams odos pažeidimams, pleiskanojant plaukams, kosmetinių priemonių gamyboje, veterinarijoje, medinių dalių ar ratų sutepimui. Vis dėlto, sodininkai dažniausiai jį tepa ant odos apsaugai nuo zyziančių kraujasiurbių.
Erkės negali pakęsti serenčių aromato. Todėl savo sodelyje jų pasodinkite su kaupu. Išlošite, jeigu kovai su erkėmis pasitelksite ir medetkas, pavyzdžiui, jų nuovirą, aliejų ir pan.
Tiesa, natūralios priemonės pasižymi ribotu veikimo laiku. Esant lietingam, vėjuotam orui jų efektyvumas greitai mažėja, todėl purkšti reikėtų dažniau.
„Iš pradžių kvapas gana nemalonus, bet paskui apsipranti, nebejauti. Jis tikrai gerai atbaido uodus, bet yra vienas trūkumas – jis greitai išgaruoja. Tiksliau, išprakaituoji ir kvapo greitai nelieka, uodai gana greitai sugrįžta.
Bet jeigu išeinu trumpam, visada pasitepu kojas, kaklą, kad negrįžčiau namo sugelta“, – pasakoja M.Steponienė.
Natūralios priemonės nuo erkių
Vasarą kraujo trokšta ne tik uodai, bet ir erkės. Erkių šiemet itin gausu, todėl net ir darbuojantis prižiūrimame gėlyne ar darže namo galima parsinešti erkių. Jas į namus neretai parneša ir keturkojai augintiniai.
Jei nemažai laiko praleidžiate lauke, namų sąlygomis galima pasigaminti specialius apsauginius purškalus nuo erkių. „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Raimonda Truncė rekomenduoja rūpintis viso kūno apsauga ir tam pasigaminti purškiamus tirpalus.
Į buteliuką su purkštuku įpilti 50 ml vandens ir įlašinti 10 lašų arbatmedžio aliejaus, tuomet viską gerai sukratyti ir apsipurkšti atviras kūno vietas bei drabužius.
Vandens ir acto tirpalas (santykiu 1:1). Purškitės juo kas kelias valandas.
Dar viena apsaugos nuo erkių priemonė – citrusinių vaisių nuoviras. Norint jį pasigaminti reikia į puodą įmesti porą citrusinių vaisių bei įpilti stiklinę vandens – visa tai virti ant lėtos ugnies apie valandą. Tuomet gautą nuovirą reikia nukošti ir naudoti kaip purškalą.
Erkes atbaidyti gali ir česnakas. Pakanka juo patrinti kelias kūno vietas, nes erkės šio kvapo itin nemėgsta. Nuo erkių apsaugo ir citrinžolės, levandų, kedrų, rozmarinų, šalavijų, pelargonijų eteriniai aliejai.
Juos maišykite su vandeniu ir padenkite atviras kūno vietas bent kas kelias valandas. Vietoje vandens puikiai tiks ir bazinis aliejus, tarkime, migdolų, alyvuogių, vynuogių kauliukų ir pan.
