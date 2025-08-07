Prieš žiemą padarykite tai hortenzijoms: kitąmet sukraus gausybę žiedų

Kada kasti, kaip laikyti ir ko vengti – patarimais su portalu tv3.lt dalijasi sodininkas Virgis.
Ne visos hortenzijos reikalauja daug priežiūros
Yra įvairių hortenzijų rūšių, tačiau ne visoms reikia specialios priežiūros prieš žiemą. Pavyzdžiui, šviesiosios ir šluotelinės hortenzijos Lietuvoje peržiemoja be didelių rūpesčių – joms beveik nereikia jokio specialaus pasiruošimo žiemai.
Pasak sodininko, šviesiąsias hortenzijas galima apkirpti prieš žiemą, paliekant krūmą iki 30 cm aukščio, o šluotelines hortenzijas geriau genėti pavasarį, rudeniop pašalinant tik didesnius, stambesnius žiedus, kad sniego svoris nesulaužytų krūmo. Jis priduria, kad šių hortenzijų nereikia nei dengti, nei mulčiuoti.
„Didžialapes hortenzijas būtina gerai užmulčiuoti, nes jos žydi ant antramečių ūglių. Norint, kad hortenzija kitais metais būtų graži, reikia išsaugoti šakas ir jas mulčiuoti atsargiai, kad nesulaužytume, naudojant eglišakius, agro dangą ar šiaudus.
Šaknis galima užberti durpėmis, kad jos lengviau peržiemotų, nes jos yra gana jautrios. Jei nukarpysime šakas, kitą pavasarį hortenzija nežydės ir nebus žiedų“, – pažymi specialistas.
Jis atskleidžia, kad laipiojančiai hortenzijai nereikia daug priežiūros, nes tai augalas, kuris nereikalauja daug dėmesio. Pasak sodininko, pakanka mulčiuoti jos šaknis, kad pavasarį būtų lengviau. Ši hortenzija nemėgsta skersvėjų, todėl geriausia ją sodinti mažiau vėjuotoje vietoje.
„Šiurkščiosios ir ąžuolialapės hortenzijos yra retesnės, bet jas mulčiuojame durpėmis. Mulčiavimas vyksta rudenį, o hortenzijų genėjimas pagrinde vyksta pavasarį. Tręšimo prieš rudenį tikrai nereikia, bet jeigu labai norisi tręšti, turi būti trąšos be azoto – fosforas, kalis, kad sustiprintų augalą, bet nėra būtina“, – teigia vyras.
Virgis atkreipia dėmesį, kad žmonės, siekdami gero, dažnai persistengia, nes rasti trąšų be azoto nėra lengva. Dauguma trąšų yra kompleksinės, ir nors ant pakuotės gali būti nurodyta, kad tai rudeninės trąšos, jų sudėtyje vis tiek lieka azoto, kuris šiuo atveju nėra tinkamas pasirinkimas.
Dėl šios priežasties augalai prasčiau žiemoja. Nors hortenzijos nėra itin jautrios, didžialapė hortenzija yra jautresnė. Tačiau šviesiosios ir šluotelinės hortenzijos nereikalauja jokios specialios priežiūros žiemą.
Rododendrų priežiūros ypatumai
Sodininkas pabrėžia, kad rododendrų priežiūra reikalauja dėmesio – tam, kad būtų mažiau vargo, juos reikia sodinti tinkamoje vietoje, nes pasodinus saulėkaitoje arba vietoje, kur pasiekia skersvėjis, šis augalas nežiemos. Nors yra daugybė rododendrų rūšių, verta pasirinkti žiemojančius augalus.
„Rododendrai pumpurus pradeda krauti antroje vasaros pusėje, rudeniop. Tokiu metu jiems reikia garantuoti, kad būtų pakankamai drėgmės. Tai nėra „balos“ augalas, bet jokiu būdu jis negali uždžiūti, nes tada nesukraus pumpurų. Rudenį aktualu, kad rododendrams būtų drėgmės režimas“, – atskleidžia vyras.
Pasak Virgio, rododendrai formuoja pumpurus prieš žiemą, tačiau žydi tik kitą pavasarį. Geriausia mulčiuoti su durpėmis arba eglišakiais, kad išlaikytumėte gražesnį ir didesnį rododendrą. Šaknis rekomenduojama mulčiuoti rūgščiomis durpėmis, o viršų galima uždengti eglišakiais, sukuriant tarsi palapinę, kad augalas gautų mažiau vėjo.
„O pavasarį neskubėkite atidengti, jeigu saulė išlenda anksčiau, svarbu, kad jis neprabustų per anksti. Geriausiai pasirinkti žiemojančias rododendrų veisles. Taip pat galima rudeniop, prieš žiemą, nusipurkšti nuo grybinių ligų ir kenkėjų, kad jeigu yra kokia nors bėda, pavyktų ją išnaikinti, o neliktų per žiemą“, – pataria vyras.
Jis priduria, kad su chemija reikia elgtis atsargiai ir nepersistengti jos pilti, nes dažnai naudojama chemija vėliau gali ir nebepadėti. Be to, rododendrus galima mulčiuoti durpėmis, pušų spygliais. Jei rudenį apdengsite šaknis durpėmis, pavasarį būtinai nepamirškite jų atidengti.
