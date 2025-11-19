Militos Daikerytės mama Sonata – apie verslą, dukras ir klaidą, kurios gailisi: „Man nuoširdžiai liūdna“

S. Daikerienė sutiko pasikabėti su naujienų portalu tv3.lt ir pasidalinti savo istorija. Moteris ne tik papasakojo apie sunkią pradžią grožio srityje, ryšį su atžalomis, bet ir atskleidė, kaip reagavo, kai būdama vos septyniolikos, dukra M. Daikerytė nusprendė atidaryti savo grožio saloną.
Kelias į grožio pasaulį nebuvo lengvas
Kaip pasakojo S. Daikerienė, grožio pasaulis ją traukė nuo pat vaikystės. Moteris iki šiol prisimena, kaip būdama dar visai mažytė bėgiojo tėčio darbe – jis dirbo buitinių paslaugų pastate, kur mažajai Sonatai labiausiai patikdavo šmirinėti moterų kirpykloje.
„Mane traukė visa ta atmosfera, žavėjo moterys, sėdinčios su suktukais po džiovintuvo gaubtu, linksmos kirpėjos, kvepalų aromatai – viskas ten buvo taip smalsu ir traukė kaip magnetas. Jau tada pajutau potraukį kurti grožį. Tai buvo daugiau nei profesijos pasirinkimas – tai buvo pašaukimas. Kai paėmiau į rankas dažus, žirkles ir pamačiau, kaip moteris pasikeičia ir svarbiausia ne tik išoriškai, bet ir viduje, kai jos akyse atsiranda pasitikėjimas, supratau – mano vieta yra būtent čia“, – prisiminimais dalijosi S. Daikerienė.
Sonata į Vilnių atvyko iš Varėnos, kur buvo įsirengusį savo pirmąją, vos 17 kv. metrų kirpyklėlę. Ten moteris jau turėjo nuosavą klientų ratą, uždirbtą sunkiu darbu. Vis dėlto S. Daikerienei norėjosi augti, tobulėti, o sostinėje tam buvo daugiau galimybių.
„Atvykimas į Vilnių buvo drąsus žingsnis – viskas nauja, nepažįstama, didelė konkurencija. Iš pradžių buvo ir baimės, ir abejonių, bet kartu – labai stiprus vidinis balsas, kad man pavyks. Puikiai prisimenu tą tikėjimo jausmą, kad aš galiu“, – teigė ji.
Trūko ir klientų, ir darbuotojų
Nors motyvacijos Sonatai netrūko, karjeros pradžia Vilniuje pametėjo ne vieną iššūkį – juk ne veltui sakoma, kad kiekviena sėkmė turi savo „tuščių kėdžių“ etapą. S. Daikerienei buvo nelengva į naujai atsidariusį saloną pritraukti ne tik klientus, bet ir darbuotojus.
„Meistrai, atėję į darbo pokalbius, vis klausdavo: „Ar turite klientų ratą? Ar garantuosite, kad bus darbo?“ Žinoma, tuo metu to pasiūlyti negalėjau, todėl daugelis rinkdavosi jau įsitvirtinusius salonus. Tad nusprendžiau tą „tuščią“ laiką išnaudoti žinių tobulinimui – lankiau geriausius kirpėjų kvalifikacijos kėlimo mokymus, vykau į stažuotes užsienyje, po truputį atsirado didesnis pasitikėjimas savimi kaip meistre, tuo pačiu palengva įgijau naujų klienčių pasitikėjimą.
Turbūt kiekvienam verslui reikalingi tie sunkesni etapai – jie labai užgrūdina. Svarbiausia tokiais momentais neprarasti tikėjimo savimi, savo kryptimi, savo pašaukimu. „Tuščios kėdės“ mane išmokė kantrybės ir ištvermės – be jų nebūtų to, ką turiu dabar“, – pasakojo verslininkė.
Kai Sonata prieš daugiau nei trisdešimtmetį pradėjo karjerą, grožio industrija buvo visai kitokia, nei dabar. Pasak pašnekovės, anksčiau viskas buvo daug paprasčiau, nei yra šiandien.
„Anksčiau žmonės į saloną ateidavo tiesiog „apsitvarkyti“ plaukų, o ne kurti įvaizdžio ar gerinti savijautos, kaip dabar. Tuo metu nebuvo nei „Instagram“, nei „Facebook“ – veikė skrajutės, reklamos žurnaluose, bet geriausia to meto reklama buvo žodinė rekomendacija.
Dabar grožio industrija tapo labai profesionali, technologinė ir reikalaujanti nuolatinio mokymosi. Pasikeitė ne tik technika, bet ir požiūris – šiandien grožio specialistas turi būti ir psichologas, ir estetas, ir menininkas viename. Labiausiai džiugina tai, kad dabar klientai vertina ne tik išorinį rezultatą, bet ir emocinį ryšį, kokybę bei individualumą“, – tikino plaukų stilistė.
Kalbėdama apie savo nueitą kelią, Sonata pripažino – per kelis dešimtmečius ne kartą pasitaikė tokie emociniai kalneliai, kai visą norėjosi mesti. Moteris atskleidė, kad kartą vos nepardavė savo verslo.
„Buvo laikotarpių, kai jaučiausi pavargusi, kartą net buvau priėmusi sprendimą parduoti verslą. Trūko tik vieno žingsnio, kad tai būtų įvykę… Esu dėkinga savo kolektyvui ir šeimos nariams, kurie atkalbėjo mane nuo šio sprendimo. Mano stiprybė ir įkvėpimas yra mano mylimos klientės, jų pasitikėjimas yra didžiausias palaikymas. Tokiais momentais suprantu, kad mano darbas turi prasmę. Ir, žinoma, sparnus suteikia meilė tam, ką darau – ji visada stipresnė už bet kokį nuovargį, nusivylimą ar pasidavimą“, – mintimis dalijosi pašnekovė.
Vieną dalyką šiandien darytų kitaip
S. Daikerienė – ne tik verslininkė, bet ir moteris, užauginusi dukras Militą ir Silviją. Pasidomėjus, kaip sekėsi derinti motinystę ir darbą, kai jos dar buvo visai mažos, Sonata atviravo, kad šiandien prioritetus dėliotųsi kitaip.
„Tuo laikotarpiu buvo tikrai nelengva. Kartais jausdavausi, kad turiu būti visur – ir darbe, ir namuose. Norėjau sukurti stiprų verslą, įsitvirtinti grožio srityje ir tam reikėjo labai daug laiko bei energijos. Kai manęs šiandien klausia, ką daryčiau kitaip, jei galėčiau atsukti laiką atgal, visada atsakau – skirčiau daugiau laiko dukroms. Vienareikšmiškai! Man nuoširdžiai liūdna, kad tuomet verslas buvo svarbesnis, prioritetai buvo kiti... Bet turbūt tai buvo mano kelio dalis“, – pripažino ji.
Sonatos dukros Silvija ir Milita nuo mažens „augo“ grožio salone, stebėjo, kaip mama bendrauja su klientais, kaip pasikeičia moterys po dažymo ar kirpimo. Tiek Milita, tiek Silvija išbandė save šioje srityje.
„Vyresnioji Silvija, nors ir puikiai jai sekėsi, o darbai kalbėjo už save, bet visgi suprato, kad tai nėra jos pašaukimas, todėl sukūrė sėkmingą verslą visiškai kitoje srityje. O Milita liko – ji labai greitai įsitvirtino grožio industrijoje. Grožio pasaulis ją traukė taip, kaip ir mane nuo pat mažens, tai buvo akivaizdu.
Aš lyg ir nespaudžiau jos rinktis šio kelio, bet mačiau, kad tai natūraliai jos viduje ir ji be didelių pastangų įsisuko į grožio sferą. Kai ji pradėjo domėtis makiažu, viskas klostėsi tarsi savaime – tai buvo jos pačios pasirinkimas, nors šaknys, žinoma, iš namų“, – pasakojo S. Daikerienė.
Jautė nerimą dėl drąsaus dukros sprendimo
Paauglystėje makiažais išgražinusi daugybę moterų, vos sulaukusi septyniolikos metų M. Daikerytė atidarė savo grožio saloną „Studio M“. Kaip Sonata reagavo, kai dukra taip anksti nusprendė žengti į verslą?
„Tiesą sakant, iš pradžių jausmai buvo dvejopi – didžiulis pasididžiavimas ir kartu motiniškas nerimas. Septyniolika – labai jaunas amžius tokiam žingsniui, bet aš pažinojau savo dukrą: ji jau tada buvo brandi, atsakinga ir labai stipri. Todėl ją palaikiau. Žinojau, kad klaidų bus, bet jos neišvengiamos – svarbiausia turėti kryptį. Man buvo svarbu, kad ji eitų savo keliu, o ne mano pėdomis“, – kalbėjo dviejų dukrų mama.
Kalbėdama apie savo ryšį su Lietuvoje taip pat žinoma dukra M. Daikeryte, Sonata buvo atvira – paauglystėje būta ir audringų emocijų, ir barnių. Tačiau dabar judviejų santykis visiškai kitoks.
„Mes abi esame stiprios asmenybės, tad reikėjo laiko išmokti išgirsti viena kitą. Dabar mūsų santykis paremtas pagarba, branda ir abipusiu pasitikėjimu. Mes – ne tik mama ir dukra, bet ir kolegės, partnerės. Dažnai kreipiamės viena į kitą patarimo, palaikome sudėtingesnėse situacijose. Esame trys – aš, Silvija ir Milita – viena stipri, vieninga komanda. Stengiamės būti viena kitai palaikymas, kai to labiausiai reikia ir mums tai yra labai svarbu. Mus visas sieja labai gilus, glaudus ryšys, paremtas ne kontrole, o bendryste“, – tikino moteris.
Ne paslaptis, kad grožio industrija dažnai siejama su nuolatiniu judėjimu, tempu, atsakomybe. S. Daikerienė atskleidė, kad dėl to kiekvienąkart per savo gimtadienį pažada sau metus pradėti lėtesniu tempu. Tačiau tai dažniausiai ir lieka tik pažadais.
„Vis dėlto mokausi net tarp darbų atrasti laiko sau. Kaip bebūtų keista, bet geriausiai pailsiu būdama viena – skaitydama knygas, leisdama laiką gamtoje, nors man labai gera leisti laiką ir su šeima, su mažuoju anūku Neitanu, ypač, kai visi atidedame telefonus, kompiuterius ir tiesiog būname kartu“, – šyptelėjo S. Daikerienė.
O kokios dar neįgyvendintos svajonės sukasi Sonatos mintyse?
„Man svarbu turėti tikslą, kuris įkvepia judėti pirmyn. Šiandien mano svajonė – kurti vietą, kur grožis susilieja su vidine harmonija, kur žmonės ateina ne tik pasigražinti, bet ir pasijusti geriau. Asmeniškai sau linkiu daugiau balanso, daugiau laiko sau ir paprastumo. Mane labiausiai įkvepia žmonės – stiprios moterys, kurios drįsta keistis, kurti ir mylėti save“, – kalbėjo S. Daikerienė.
