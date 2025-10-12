Erika Vitulskienė ryžosi kilniam tikslui: prie jos prisidėjo ir kiti žinomi veidai

Žinomi žmonės padelio kortuose
Padelio turnyre dalyvavo fondo veiklą palaikantys garsūs žmonės – keliautojas Aurimas Mockus, pasaulio kikbokso čempionas Sergej Maslobojev, Erika Vitulskienė, krepšininkas ir fondo bendruomenės narys Darjuš Lavrinovič, verslininkas Liudas Vaisieta su žmona Indre Burlinskaite, ralio lenktynininkas Ramūnas Čepkauskas bei pats fondo steigėjas Rimantas Kaukėnas. Palaikyti žaidžiančiųjų ir pats dalyvauti padelio turnyre atvyko krepšininkas Jonas Mačiulis, rašoma pranešime spaudai.
Gausios žaidžiančiųjų gretos ypač džiugino ilgametį fondo bendruomenės narį Saulių Paužą, kuris rūpinosi viso turnyro organizavimu.
„Idėja labdaringam teniso bei padelio turnyrui gimė Palangoje, kai su bičiuliais ir bendraminčiais kasmet organizuodavome turnyrus. Kasmet rinkdavome lėšas Rimanto Kaukėno paramos fondo globojamiems mažiesiems pacientams ir pamatėme, jog norinčių prasmingai siekti pergalių vis daugėja. Tai virto dar didesniu renginiu, kurį organizuojame jau trečią kartą. Gera matyti, kad šį kartą prie palaikymo herojams norėjo prisijungti dar daugiau teniso bei padelio entuziastų“, – sako Saulius Pauža.
Turnyras kupinas jautrių akimirkų
Labdaringame sporto renginyje dalyvavo ne tik tenisą bei padelį nuolat žaidžiantieji, tačiau ir fondo globojami herojai – kai kurie jų dar eina gydymo keliu, kiti – ligą jau įveikę vaikai. Su treneriu jie bandė įvaldyti padelio sporto šaką ir smagiai leido laiką.
Turnyro vedėjas – Dainius Martinaitis, turintis ilgametę patirtį renginių vedimo srityje, šį kartą tapo prasmingų pergalių skelbėju ir noriai sutiko su pasiūlymu prisidėti prie gražaus renginio. Vedėjo vaidmuo D. Martinaičiui patikėta ir vakarinėje dalyje, kurioje turnyre dalyvavę žaidėjai susirinko pasidžiaugti tą dieną iškovotomis pergalėmis ir prasmingu turnyru.
Vakaro metu surengtas aukcionas, kuriame pristatytus vertingus daiktus už auką fondo globojamiems sergantiems vaikams galėjo įsigyti svečiai. Tarp prizų – Rose Namajunas suvenyrinė apranga su autografu, kurį kovotoja uždėjo lankydamasi vaikų onkohematologijos skyriuje prieš dvejus metus, taip pat kylančio Lietuvos tenisininko Edo Butvilo raketė su autografu.
Onkologine liga sergančios mergaitės svajonė – tapti konditere
Įnirtingoms kovoms teniso ir padelio kortuose dar vykstant, trumpam buvo paprašyta visų susiburti bendroje erdvėje ir susipažinti su fondo globojama heroje Deimante, kurios paauglišką gyvenimą sudrebino vėžio diagnozė.
Gydymas chemoterapija ir ilgos dienos ligoninėje merginos nesustabdo nuo didžiausio troškimo – užaugus tapti konditere ir fotografe. Savo tikslų herojė uoliai siekia ir lanko verslo ir sveikatingumo profesinį karjeros centrą. Jos noras – žemiškas ir susijęs su galimybę tęsti mokslus nuotoliu, net ir einant gydymo keliu – turėti nešiojamą kompiuterį. Visų turnyro dalyvių gerumo dėka ši svajonė, kartu su kelialapiu į Maltą, įteikta Deimantei, su nuoširdžiausiais linkėjimais ir toliau tikėti savo jėgomis ir siekti pačios svarbiausios pergalės gyvenime.
Prie merginos džiaugsmo prisidėjo ir fondo rėmėjai „Mamma Kitchen Stories“, pakvietę Deimantę, kartu su visa šeima, atvykti į jų restoraną ir iš profesionalaus šefo pasisemti gaminimo subtilyubių! Herojės Deimantės svajonę įgyvendinti padėjo iliuzionistas Modestas Petrikas, kuris priminė visiems susirinkusiems, kad žmonių gerumas ir lašelis magijos yra būtent tai, kas padeda mažiesiems pacientams įgyvendinti jų didžiausius troškimus.
Dar vienas fondo globojamas herojus Matas, kuris dėl sunkios būklės į renginį atvykti negalėjo, su savo mylimu personažu Žmogumi Voru susitiko nuotoliu, o dovaną – Playstation konsolę su žaidimais bei keturratį, apie kurį berniukas svajojo, atsiėmė jo mama ir sesuo. Iškart po berniuko norų išpildymo dovanos buvo nuvežtos Matukui tiesiai į Kauno klinikas, berniuko palatą onkohematologijos skyriuje. Aštuonmečio susidūrimas su liga įvyko visai neseniai – jam, diagnozuota Berkit limfoma, auglys buvo apraizgęs stuburą. Sudėtingos operacijos metu navikas pašalintas, tačiau rastos metastazės kasoje ir inkstuose, todėl jau po keletos dienų Matui bus įdėtas ilgalaikis kateteris bei pradėtas gydymas chemoterapija.
Visų susirinkusiųjų plojimai ir begalinis palaikymas herojams suteikia daug pakilių emocijų ir dar daugiau jėgų jų kelionėje sveikimo link. Mergina Deimantė, gavusi išsvajotas dovanas nė
Padėkos statulėlės – į prisidedančiųjų rankas
Turnyro pergalių paminėjimui persikėlus į restoraną „Okata“, įteiktos simbolinės padėkos statulėlės tiems, kurie globoja labdaringą renginį ir tokiu būdu išreiškia palaikymą fondo veiklai bei mažiesiems pacientams. Jos rėmėjams su dėkingumu keliavo iš fondo steigėjo Rimanto Kaukėno bei renginio organizatoriaus Sauliaus Paužos rankų.
Širdį virpinantys atlikėjų pasirodymai
Vakaras palydėtas su jautriais pasirodymais – labdaringo turnyro vakarinėje dalyje savo muzika dalijosi ilgametis fondo bendruomenės narys Merūnas Vitulskis. Jis atliko visiems puikiai žinomus kūrinius. Milita Daikerytė, prie labdaringo teniso bei padelio turnyro prisidėjo ne tik įsteigdama savo ženklo M BT dovanas prizininkams, tačiau ir atlikdama dainas vakaro metu. Oficialioji programos dalis palydėta su Militos muzikine programa ir dainomis, kurios net ir po įtemptų visos dienos mačų kortuose, išjudino susirinkusiuosius į šokių aikštelę.
Prisidėti prie fondo veiklos, iniciatyvų ir projektų finansiškai, galite aukodami šiais rekvizitais:
Rimanto Kaukėno paramos grupė
Įm. kodas: 302721009
PVM kodas: LT100011960710
Sąskaitos nr.: LT147290099086499744
Paskirtis: PARAMA
„Rimanto Kaukėno paramos grupė“ veikia nuo 2012 m. ir padeda onkologinėmis ligomis sergantiems Lietuvos vaikams. Šio fondo tikslas – palengvinti gyvybiškai pavojingomis ligomis sergančių vaikų ir jų šeimų naštą, padėti išgyventi sunkios diagnozės traumą, ilgą gijimą, suteikti vaikų gyvenimui šviesos pildant jų svajones. Su rėmėjų pagalba „Rimanto Kaukėno paramos grupė“ aprūpina vaikus reikalinga medicinine įranga, nekompensuojamais medikamentais, padeda įgyvendinti svarbius gydymus ir operacijas.
