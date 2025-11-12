Džiugi diena Militos Daikerytės gyvenime: „Pasakysiu atvirai“

Šia proga M. Daikerytė socialiniame tinkle „Instagram“ paviešino atvirą įrašą.
Milita Daikerytė prabilo apie išbandymus
Jame verslininkė neslėpė, kad verslo pradžia buvo gerokai sunkesnė, nei ji tikėjosi – tik dabar moteris atsigauna po išbandymų.
„Šiemet dažniausiai girdėtas klausimas buvo: „Kaip tau sekasi su M•BT?“ Ir atsakysiu atvirai – tik dabar, minint pirmąjį gimtadienį, pagaliau jaučiu, kad vėl kvėpuoju. Vėl turiu jėgų, minčių ir motyvacijos judėti toliau – ir dar stipriau. Ir pripažinsiu – buvo gerokai sunkiau, nei įsivaizdavau net aš, racionalioji.
Prieš launch įsivaizdavau, kad bus kaip filmuose: kursiu priemonių kolekcijas, subursiu komandą, pasirodysiu prieš kameras, dėsiu parašus ir mėgausiuosi rezultatais. Haha, pasirodo optimizmo visgi man netrūksta.
Bet realybė visai kitokia. Kai tiksliai žinai ko nori, svajoji apie produktą, kuris būtų savitas ir apgalvotas iki smulkiausių detalių – privalai dalyvauti kiekviename žingsnyje. Reikėjo metų, kad prie to priprasčiau ir prisijaukinčiau šią rolę. Bet šiandien galiu pasakyti tik vieną: I LOVE IT & LET’S F**KING GO!!!“ – socialiniame tinkle rašė M. Daikerytė.
