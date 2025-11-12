 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Džiugi diena Militos Daikerytės gyvenime: „Pasakysiu atvirai“

2025-11-12 17:34 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-12 17:34

Atlikėjos, verslininkės, vizažistės Militos Daikerytės gyvenime ką tik praūžė ypatinga diena – sukako vieneri metai nuo tada, kai ji įkūrė savo kosmetikos prekės ženklą  „M•BT“.

Milita Daikerytė (Teodoras Biliūnas/BNS)

Atlikėjos, verslininkės, vizažistės Militos Daikerytės gyvenime ką tik praūžė ypatinga diena – sukako vieneri metai nuo tada, kai ji įkūrė savo kosmetikos prekės ženklą  „M•BT“.

REKLAMA
2

Šia proga M. Daikerytė socialiniame tinkle „Instagram“ paviešino atvirą įrašą.

Milita Daikerytė prabilo apie išbandymus

Jame verslininkė neslėpė, kad verslo pradžia buvo gerokai sunkesnė, nei ji tikėjosi – tik dabar moteris atsigauna po išbandymų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiemet dažniausiai girdėtas klausimas buvo: „Kaip tau sekasi su M•BT?“ Ir atsakysiu atvirai – tik dabar, minint pirmąjį gimtadienį, pagaliau jaučiu, kad vėl kvėpuoju. Vėl turiu jėgų, minčių ir motyvacijos judėti toliau – ir dar stipriau.  Ir pripažinsiu – buvo gerokai sunkiau, nei įsivaizdavau net aš, racionalioji.

REKLAMA
REKLAMA

Prieš launch įsivaizdavau, kad bus kaip filmuose: kursiu priemonių kolekcijas, subursiu komandą, pasirodysiu prieš kameras, dėsiu parašus ir mėgausiuosi rezultatais. Haha, pasirodo optimizmo visgi man netrūksta.

REKLAMA

Bet realybė visai kitokia. Kai tiksliai žinai ko nori, svajoji apie produktą, kuris būtų savitas ir apgalvotas iki smulkiausių detalių – privalai dalyvauti kiekviename žingsnyje. Reikėjo metų, kad prie to priprasčiau ir prisijaukinčiau šią rolę. Bet šiandien galiu pasakyti tik vieną: I LOVE IT & LET’S F**KING GO!!!“ – socialiniame tinkle rašė M. Daikerytė.

 

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų