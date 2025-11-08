Milita Daikerytė prisipažino apie sunkų laikotarpį: „Įvyko dvigubos skyrybos“

Kaip paaiškės TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Gyvūnų pasaulis“, Militos gyvenime atsirado naujas augintinis.
Išgyveno dvigubas skyrybas
Milita neslėpė džiaugsmo apie šį naują savo gyvenimo etapą
„Čia yra mano augintinis, čia yra mano pirmasis iš tikrųjų augintinis, visiškai tik mano“, – džiaugėsi ji.
Kas gražuolės gyvenime atsitiko tokio, kad labai užimta Milita jau gali turėti šuniuką?
Priminsime, kad anksčiau Milita taip pat turėjo augintinį – Džeko Raselo terjeriukę Stelą. Tačiau Stela priklausė buvusiam vaikinui, verslininkui Justui.
„Visų pirma, kai buvau santykiuose, mes turėjome šuniuką. Jis buvo atsiradęs mano gyvenime per antrą pusę, nors ir labai ankstyvame amžiuje, tai kaip ir abu auginome tą šunį nuo pat tada, kai jam buvo dveji ar pusantrų metų“, – sakė verslininkė.
Tačiau taip jau atsitiko – Milita su Justu išsiskyrė. Po tokio sprendimo Militai teko išgyventi dvigubas skyrybas.
„Kai yra augintinis, jeigu jis yra santykiuose ir jeigu taip nutinka, kad iš santykių išeini ir nusprendi pasukti skirtingais keliais, tai skyrybos įvyksta dvigubos. Nes prie keturkojų tu labai prisiriši“, – pasakojo ji.
Taigi – skyrybos yra pirmoji priežastis, o antroji... Apie viską išsamiai papasakos TV3 gyvūnų ir jų šeimininkų gyvenimo būdo laida „Gyvūnų pasaulis“, šeštadienį, 9:30 val.!
