Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
TV3 naujienos > Žmonės

Oksana Pikul sulaukė neeilinės staigmenos: atsakymas, kas ją surengė, užminė mįslę

Atlikėja ir verslininkė Oksana Pikul sulaukė ypatingos staigmenos – gavo rekordinį skaičių rožių.

Oksana Pikul (nuotr. BNS ir nuotr. Instagram)
Atlikėja ir verslininkė Oksana Pikul sulaukė ypatingos staigmenos – gavo rekordinį skaičių rožių.

Nuotrauka su staigmena moteris pasidalijo socialiniame tinkle Instagram, ja leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Oksanos Pikul atostogos su artimaisiais Turkijoje
(14 nuotr.)
(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Oksanos Pikul atostogos su artimaisiais Turkijoje

Neeilinė staigmena

Užfiksuotame kadre O. Pikul vos įmanoma įžiūrėti tarp gėlių. Prie nuotraukos ji rašė:

„Siurprizas!!!!!!! 303! Antistres. Ačiū!!!!“

Naujienų portalui tv3.lt pasiteiravus, kas taip nustebino, ši trumpai atsakė, jog tai buvo slaptas žmogus.

